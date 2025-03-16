車禍無擦傷瘀青 被害人卻索賠34萬！苦主嘆：撞到進口的台灣人嗎

遇到車禍會發生後續連帶的賠償責任，然而有時可能會遇到獅子大開口的惡人。有網友抱怨，他近日發生交通事故，造成對方右臀疼痛及右腳疼痛等傷害，想不到對方卻開口索賠34萬5657元，令他傻眼直呼，「我是不是撞到進口的台灣人了？」其他人建議他告上法院，讓法官判決最公正，不需按照對方要求的金額賠償。

一名網友在爆料公社發文表示，他近日發生交通事故，「我相信每個人都會犯錯，我也相信每個人都會有意外，我更會相信無論騎車或開車，沒有任何人會想發生車禍事故，但遇到了也只能勇敢面對現實吧！我只想問，我是不是撞到進口的台灣人了？」

從他貼出的民事起訴狀可見，被害人因為車禍造成右臀疼痛及右腳疼痛等傷害，然而對方卻索賠34萬5657元的賠償金，他傻眼詢問，「這種傷勢，沒有任何的擦傷、挫傷、瘀青，更沒有骨折，賠償金額真的合理嗎？」

其他人留言，「讓法院判啊，對方拿不出收據或證明的法院會刪掉啊」、「他可以開千萬賠償金，賠多少是法官那邊判」、「不怕前科讓他告吧，這個有人教！頂多醫藥費加個10%精神費，民事拿到2萬算多了，刑事1個月3萬給政府」、「就刑事附帶民事起訴狀，求償1億也行，反正不用付裁判費，看最終判決才確定賠償金額啦」、「只是起訴狀而已，緊張什麼」、「跟他上法院也不用賠這麼多」。