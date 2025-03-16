汽旅鐵捲門突下落害車輛受損！館方竟甩鍋給櫃檯 受害人怨沒誠意

惡劣！一名網友近日入住桃園某汽車旅館，當時因為旅館客房鐵捲門異常下降，導致車輛受損，館方卻將責任推卸給員工，甚至要求該受害網友自行與櫃檯人員協商，讓當事人感到極度不滿。其他網友紛紛建議他公布店家，讓其他顧客得以避雷。

一名網友在爆料公社發文表示，事發於3月10日，當時車輛在倒車入庫時，鐵捲門不明原因突然下降，導致車子受損。然而，旅館方在處理過程中消極應對，僅表示需由當事人主動聯繫，否則不會有進展。原PO多次與館方溝通，甚至親自到旅館協調，卻遭遇副總推卸責任，聲稱此事件是員工個人因素，應由他自行與櫃檯人員協商，引發不滿。

針對車輛維修問題，原PO委託原廠估價修復費用約3.5萬元，但館方認為金額過高，提議由館方認識的保修廠進行維修。原PO雖勉強同意，但仍須自行聯絡保修廠，館方毫無作為。直到3月14日，保修廠才允許進場修復，期間所有協調與跟進皆由原PO主動處理。

由於他無法將車輛停放於地下車位，因此在3月13日詢問館方如何防範下雨對受損車輛的影響，館方副總竟回應，「盡量停到有屋簷的地方就比較不會漏水。」這樣的態度讓原PO感到極度憤怒，認為毫無誠意，甚至連一句道歉都沒有，還將責任推給值班人員。

原PO強調，自己並未獅子大開口，從頭到尾只要求館方負責修復車輛，並未額外要求賠償。然而，旅館處理態度消極，缺乏應有的誠意，讓原PO忍不住質疑：「今天如果壓到人呢？館方還要推給值班人員嗎？」他痛批副總推卸責任，對於旅館的處理方式表達強烈不滿。

其他人留言，「應該把店家公布，這也太雷了吧」、「流程不對，汽車旅館要負責賠償。至於造成的損失，汽車旅館要自行和員工協商」、「員工是代表公司執行職務，公司不可能完全無責」、「提告就好了」、「賺錢的時候都老闆賺，損毀賠錢找員工」、「員工不是你員工？那你當啥副總，太廢了吧」。