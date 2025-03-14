銀行帳戶「交易太頻繁」被鎖6個月！他怨擾民 網教一招避免

近年來詐騙頻傳，不僅對於個人資料的保護需要再三小心，銀行也加大防堵力度。有民眾抱怨個人帳戶只因「交易次數頻繁」就被凍結6個月，只能臨櫃存提相當不便，有內行人透露可能是「被詐騙集團波及」，建議一方式來避免被鎖。

原PO在臉書社團「我是板橋人」發文求救，稱明明帳號乾淨、沒被詐騙過，卻無緣無故被銀行凍結6個月，期間無法使用網路銀行和ATM，只能臨櫃，「誰有那閒時間啊」。他詢問客服凍結原因，對方卻表示是因為他「自動化交易進出頻繁」觸及銀行審核機制，為避免帳戶被詐團利用，故先暫停帳戶自動化交易服務，同時建議他向銀行提出解除管制申請，交由總行重新評估使用狀況。

原PO無奈表示，他是娃娃機主，常常要匯款買東西，若因此被凍結帳戶實在很冤枉，網友見狀指出「銀行不會無緣無故，但可能不是你的問題，而是與你來往的帳戶有問題」、「基本上，跟你有匯款交易記錄的人，一定有人帳戶被示警或有監管」、「應該是你的帳戶被警示，可能涉嫌詐欺」、「非約定轉帳次數突然暴增就會這樣，只要你去銀行提出證明是正常使用非約定資金轉帳就好了，現在只要大間銀行很容易這樣搞，不只這家」。

有相同經驗者也抱怨，「一看就知道是○○。之前說我都在不正常時間存款，我是做夜市的工作的好嗎？當然都是凌晨時間存款和轉帳」、「之前也莫名其妙被鎖，其他帳號都沒事，只能乖乖等半年再請他審核」、「台灣抓不到詐騙集團，然後把老百姓搞死，我朋友也有被鎖過，也是○○，也是只能等六個月」、「我也是因為這樣被鎖，只有一招，不管匯進匯出備註欄寫用途就比較不會被鎖了，我之前被鎖了三個月，超麻煩要把每筆匯進匯出證明用途跟來源才打開的」。