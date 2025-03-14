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地獄廚房？名廚「摔盤子、狂巴頭」驚動客人 員工驗傷：準備提告

聯合新聞網／ 綜合報導
一名西餐廳員工爆料，知名主廚情緒失控、動手打人。 示意圖／ingimage
一名西餐廳員工爆料，知名主廚情緒失控、動手打人。 示意圖／ingimage

一名西餐廳女員工在Dcard爆料，與老闆合開餐廳的海歸廚師對自己和同事施暴，不僅摔盤子罵人、把食材往同事身上砸，甚至狂巴原PO頭，他們驗傷後決定提告，對如此荒謬的經驗不禁嘲諷「是在美國米其林餐廳待過，被戈登教育過嗎？這根本地獄廚房吧」，貼文曝光後網友們也非常震驚。

原PO透露主廚待過美國米其林餐廳，雖然是半個活招牌但很少出現，這次一位知名作家來訪，主廚決定親自盯場，沒想到是噩夢的開始。外場新人點餐失誤導致廚房沒跑單，同事趁空檔備料，主廚卻失控把整鍋往同事身上砸，出餐時擺盤也處處找碴，還因為擺太久食物冷掉，直接摔盤子要求重做。

好不容易熬到上甜點，原PO要出餐時又莫名其妙被罵，因為主廚想做新品，還把甜點直接拍到地上。她補充廚房是開放式，外場能清楚知道廚房狀況，作家看不下去，就走過來對主廚說：「有客人在場，可以不要當眾罵廚師嗎？」後來也不等甜點上桌就付款離場，並塞了張紙條安慰原PO。但主廚事後又摔椅子又打他們，兩人驗傷、留下錄影檔後準備提告，因此希望有法律知識或資源的網友能夠提供幫助。

貼文曝光後引起網友熱議，「妳同事既是受害者，你們雙方都在現場就是對方的證人，直接去報警提告就好了」、「餐飲業不意外，以前我們店的廚師也會打我，好幾年後離職了」、「支持妳使用法律對抗這惡毒的人渣，要是我在場我可能火氣都來了」、「告他！這主廚情緒控管怎麼回事，超傻眼還在開放式廚房這樣鬧」。

職場霸凌 餐飲業

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