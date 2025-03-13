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父母自豪公平！每月給孝親費…弟弟卻狂裝傻 她嘆：對家很失望

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，父母一直很提倡公平，但工作後爸弟弟卻從來沒給過孝親費，令她不禁相當無奈，「這個家讓我感到很失望」。圖／Ingimage
有網友表示，父母一直很提倡公平，但工作後爸弟弟卻從來沒給過孝親費，令她不禁相當無奈，「這個家讓我感到很失望」。圖／Ingimage

有些父母會較寵愛家中某一個孩子，這對有兄弟姊妹的人來說會有些許不滿。一名網友表示，父母一直很提倡公平，不會偏袒家中任何一人，但工作後爸爸要求給孝親費，但弟弟卻從來沒給過，令她不禁相當無奈，「這個家讓我感到很失望」。

一名網友在Dcard「心情板」發文，爸媽一直很提倡公平也對此很自豪，直到有一年她考上國外的碩士要出國，弟弟大學還沒畢業卻主動要求這件事也公平，於是爸媽就讓他去美國遊學，生活費也一樣。

後來原po和弟弟回台灣後，她租房子到外縣市工作，弟弟則是留在家裡，吃住都是家裡負擔，爸爸表示，兩人都出社會了，一人要給孝親費6000元，原po也答應了，畢竟爸爸很認真栽培他們，但弟弟卻從來沒給過，「催他也會裝傻，一年卻出國三次」。

原po本想著管好自己就好，直到最近她想借車出門，但爸爸不太願意，後來弟弟借車，雖然爸爸拒絕了，弟弟卻直接開走，並天天開車出去，爸爸都默許沒有責備，就算車被撞到爸爸也只是罵幾句，弟弟根本不在意。她跟爸爸溝通後，爸爸則無奈表示，是自己管不動弟弟的問題。

這件事讓原po思考，「聽話的孩子就要一直吃虧嗎？」，她個性比較溫和，不會對爸媽大小聲，但弟弟是不合他的意就會大吼生氣的類型，爸媽現在仍然會對朋友說自己是公平的父母，令她不禁覺得諷刺，「這個家讓我感到很失望」，於是想問問該怎麼做才好。

原po也補充，前幾天爸爸說要買2000萬的房送給弟弟，並告知她不會有，因為女生之後會嫁出去，這讓她心情相當複雜，對這個理由有點受傷。另外，她最在意的也是擔心爸媽的寵愛會讓弟弟對他們予取予求，會讓他們很辛苦，弟弟一直覺得，反正爸媽有錢，人生可不用努力。

網友紛紛表示，「不要給錢，接受妳父母就是偏心的事實，然後搬出去過自己的生活，完美」、「原po重點是公平，不是不願給孝親費，父母一直對外說多公平，但事實就是沒有，如果父母好好坦承自己不公平的事實，不要再對外說謊，直接了當對外說他們寵壞兒子沒教好兒子，或許原po心裡不會那麼不平」、「我會給，做好自己的部分，弟弟給不給那是他跟爸媽的事」。

有網友則建議，「本來就是聽話的吃虧，叛逆的贏，但是妳也不用勉強自己變叛逆，妳沒有問題，是妳爸媽的問題，建議妳少回家，少跟爸媽弟弟接觸，沒看到就不會影響心情」、「覺得爸媽辛苦，想給就給；弟弟不給，自己也不給，也合理。一切以妳不會後悔，開心的方式做，做了就不要後悔」。

孝親費 父母

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