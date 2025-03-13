同事怒嗆上司「雞毛蒜皮事也管」 裸辭躺平 網點殘酷真相：沒這背景辦不到

近日在論壇Dcard上一篇名為「我同事再也不工作了 直接回家睡覺躺平」的貼文引發廣大網友討論。一名網友分享了其同事因不滿主管調動座位而憤而辭職的故事，並進一步揭露該同事辭職後選擇「躺平」的生活方式，讓眾人嘖嘖稱奇。

根據原PO描述，這名同事因上班時愛聊天被主管要求調至其視線範圍內，結果當場與主管爆發爭執。該同事怒嗆主管：「連這種雞毛蒜皮的事也要管，這TM什麼破爛公司！」隨即要求離職，並迅速辦理相關手續。主管甚至表示：「明天不想上班也沒關係直接請假就好了。」此後，該同事便再未出現在公司。

數日後，原PO在公司樓下偶遇這位已離職的同事，得知他是來取回遺留物品。兩人閒聊之際，原PO詢問對方未來的生活計畫，結果得知對方竟選擇不再工作，而是專心過著「躺平」生活。他表示，家中擁有一戶位於蛋黃區、無貸款壓力的套房，近期已將其出售獲得5至600萬元資金，並透過家人介紹購買投資型保單，每月可領取數萬元配息。由於其生活慾望低，每月23K的開銷已綽綽有餘。

更令人驚訝的是，該同事本身能力出色，不僅精通三國語言、擁有繪畫天賦，還熟悉經濟學與法律。然而，他卻選擇放棄每月30K的工作，轉而追求自由的生活方式。他表示未來若有需要，或許會考慮創業。

此篇貼文一經曝光，引發網友熱烈討論。有網友感嘆：「家裡有礦，你才能這樣做，他們的世界跟你不一樣，他們工作只是來體驗生活。」也有網友認為：「真人真事嗎？他能力那麼強為什麼會找三萬的？」更有人羨慕地表示，真希望自己也能像他一樣躺平。

然而，也有網友指出現實殘酷的一面，若不是家裡有五六百萬資金和穩定的保單配息，他敢這樣裸辭嗎？對於普通人來說，只能隱忍或另謀高薪工作。