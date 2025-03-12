以為是詐騙！他突收跨境電商包裹 真相曝光網笑翻：爸爸知道網上都買的到

不用出國也能買！一位網友在臉書社團分享，自己收到父親「寄來」的日本伴手禮，不過似乎不是親自從日本帶回，而是透過跨境代購電商下單的產品，原PO見此也忍不住笑喊：「沒有買伴手禮就直接說，兒子不被愛又不是一兩天的事了」，他父親的「懶人神操作」也引發網友的熱烈討論。

近日一位網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，表示自己前幾天突然收到提醒取貨的簡訊，原本以為是詐騙，但發現是自己平常在使用的跨境代購電商寄來的，所以並未想太多便收下。後來原PO發現，寄件人一欄竟寫著父親的名字，讓他滿頭問號，忍不住和對方求證。

沒想到父親回答，包裹是去日本買回來的伴手禮，原PO跟妹妹都有，見此他不禁笑稱：「沒有買伴手禮就直接說，兒子不被愛又不是一兩天的事了（？），不然好歹也寄到老家，等我回去再拿給我吧。我可是日本網購達人欸，直接買比比昂的是哪招，雖然我沒有拆穿就是了XDDD」。

貼文曝光後網友也紛紛笑噴，直呼：「爸爸很聰明知道網路上什麼都買的到，去日本就好好玩就好」、「可能本來要寄送的不小心被自己吃完了，趕緊買一樣的」、「雖然你沒拆穿，但是現在全台都知道你爸買了比比昂」、「還不快謝主隆恩，至少有你的份」、「兒子不被愛很好笑XDD」、「爸爸還願意假裝一下有買給你，很好了」、「這招我也會用，我很懶不想從日本搬回來，直接網購。應該說所有能網購的物品，價差不大的，我都不想從當地搬回來，伴手禮都網購」。

也有人稱讚原PO的父親「哇塞，爸爸都比我先進，我都不知道這個」、「你爸爸會網購日貨也蠻強的」、「爸爸會使用網購已經很厲害了耶」、「我爸完全不會用也不想學」、「搞不好你老爸學了很久才會網購捏，給個讚吧」。更有人大讚該跨境電商：「現在全家APP裡面就有比比昂可以購買，到店取也方便」、「不過我都買洗面乳，有些比台灣買便宜近半速度又快」、「比比昂很方便，可以全家取貨又不會太貴」。

為了搶攻跨境網購商機，全家便利商店在去年和PChome旗下專營日本跨境代購電商「Bibian比比昂」合作，「比比昂日貨」專區進駐全家會員APP，不須另外下載APP就能網購日貨，更享有下單後最快48小時上飛機、5天抵達全家超過4200間店舖的快速到貨服務。