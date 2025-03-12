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「很多台灣男生都很好」她分享路人英雄6善舉 網共鳴：好心人很多

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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當有人在路上遇到困難時，出現熱心的路人主動幫忙，總令人感到相當窩心。一名網友分享，在路上常遇到熱心的男生幫忙的6個例子，並表示台灣男生沒有像網路說得這麼可怕，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文分享，遇到台灣男生幫忙的6件事。

1.原po搬著嬰兒推車過階梯，一個中年男默默在旁雙手預備好，若原po跌倒他可以馬上扶住。

2.懷孕時原po坐飛機，因不能扛行李，於是請一位男生幫忙，下飛機時對方還記得過來幫她拿下來。

3.大學時，原po的機車曾經停路邊被卡住牽不出來，一個叔叔路過馬上過去幫她。

4.原po有次旅遊時跟姊妹各扛20公斤行李上樓梯，沒有電梯可以上樓，後來她跟姊姊準備合力一起搬上樓，一位男生看到，默默走過來幫她們提上樓，左右手各扛20公斤，或許是低估重量搬到額頭都是汗，但她不禁直呼，「帥到不行」。

5.原po在路上扛著很重的東西，被壓垮在地上時有個好心的男生幫她扛回家走了半小時。

6.今年國道火燒車，原po認為，「去拯救傷者的男英雄真的帥慘了」。

原po表示，雖然生理上男生強壯很多，對他們來說這些都只是舉手之勞，但認為對方沒有義務要幫她卻還是主動幫忙了，「而且幫完都很帥氣地離開」。原po也很感謝對方的好心，現實有不少男生很溫暖，沒有像網路上認為得這麼可怕。

網友紛紛表示，「社會需要更多這種正能量，謝謝你分享社會的美好，其實大多數人都是善良的」、「大多數人都願意幫小小的忙，像是自行車卡住、東西掉在路上，通常路人會幫忙，但這很難判斷人的善惡，有些家暴或性侵犯在外人眼中也是很友善的」、「很多人都有這種善良的小習慣，但是只有這些不構成交往條件呀，大家還是考慮現實，外貌、個性、興趣、職業等等」。

有網友則分享自身經驗，「應該說台灣好心人很多，有次一大早急剎摔車，路邊有一店家的大哥大姐都來幫忙，還送我一大包衛生紙和新的礦泉水簡單沖洗」、「我之前要把車停在路邊時，旁邊牽車的男生突然大喊不行，我嚇了一跳，他好像看我嚇到，就用超溫柔的聲音說『你這邊有凹洞停這邊危險』，然後跟我說下次停車要小心，就比了個讚騎著他的重機走了，好帥」。

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