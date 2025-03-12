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背後有故事？旅社公告「不接待男同性戀」 網揭房務難處

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到一間飯店公布欄貼了一張「本店不接待男同性戀」的圖片，令他不禁好奇，飯店強調不接待的原因。示意圖／ingimage
有網友看到一間飯店公布欄貼了一張「本店不接待男同性戀」的圖片，令他不禁好奇，飯店強調不接待的原因。示意圖／ingimage

不少飯店都會有住宿規定，希望客人能配合和遵守。一名網友看到一間飯店的公布欄除了貼著旅宿新政策的公告外，旁邊還貼了一張「本店不接待男同性戀」的圖片，令他不禁好奇，飯店強調不接待的原因。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他在脆上看到一間飯店的公布欄上貼著一張「本店不接待男同性戀」的圖片，看到有不少「蓮蓬頭安全了」、「這間飯店一定很乾淨」等等評論，令他不禁疑惑，「會讓一間店強調不接待某某族群，是過去發生過什麼事嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「任何的標語警告背後都有故事…」、「這很吸引親子客跟家庭客」。有網友揭原因，「事後房務人員整理很崩潰啊」、「肯定有員工有陰影」、「缺乏清潔人力，負擔不起額外的清潔」、「做生意寫出這麼明確群體，大概是很難收拾」、「這是一個有關房務崩潰的故事」。

不過，也有網友認為，「在美國會被噴歧視」、「這沒用吧，2個男的說是朋友你能怎樣」、「貼這種不可能是飯店啦，了不起旅社規模，吃飽太閒來用公關危機打廣告」。

另有網友分享，「我朋友房務，他說每次男同房間，主管都會加錢請人掃，然後掃的過程當中如果不小心被尖銳物刺到一律醫院檢查再上班」。

同性戀 飯店

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