超商店員上髮捲結帳！她不解「一堆年輕女生這樣」 網指出關鍵原因

一名女網友近日在Dcard上po出一張超商年輕女店員的照片，畫面中她穿著員工制服，額頭上卻帶著髮捲，讓原po心生疑問，想詢問網友：「到底為什麼連上班都要捲髮捲？」網友對此熱議紛紛，有人認為既然連女員工的老闆都未出面制止或勸導，只要她做好份內的事，上髮捲並不妨礙其他人；但也有部分網友認為，既然是上班，擁有良好服儀不是基本要求嗎？真的不適宜在公開場合這樣上髮捲。

原po說她感到非常好奇，這樣工作捲著髮捲會好看嗎？又或者覺得自己身穿制服，而非平日好看的便服，所以加上髮捲也沒差，「看到一堆年輕女生連上班都這種儀容，真的很無言」。

一派力挺女店員的網友則表示，女店員的頭髮要如何捲是人身自由，「誰說在客人面前一定要打扮好好的？」認為只要在上班時做好結帳等份內工作，此舉並不會妨礙到其他人。但也有人提出疑慮，「打扮好看會被客人大方讚美嗎？還是招來更多騷擾？更噁一點打扮好看還會有人打門市電話騷擾你，還專挑你上班時段」。

也有網友認為原PO管太多：「丟臉！來超商消費，還真以為自己是老闆喔？結個帳還要管服裝儀容。就是因為你們這些人，台灣服務業才難做，不想消費就去別間消費。」認為只要女店員的老闆未出面制止或勸導，其實不關其他消費者的事。甚至有人提醒原PO，別人在上班，這樣直接拍下店員的身影其實就算偷拍，並不可取。

但也有另一派網友持反對意見，「別人要怎麼夾的確是她的自由，但很難看也是事實」。有網友表示，上髮捲可以，但可以在家上就好嗎？「一堆年輕人搞不清楚場合！好多人都覺得只要我喜歡有什麼不可以，哪天連總統參加國際會議都用髮捲時，看他們還說不說得出『那是他的自由，干你屁事？』」。

有人覺得，上髮捲的行為其實是為了美觀的過程，不需要出門還在用；即便是出門時還上著髮捲，但也別挑做正事時用，包括上班、看醫生及逛街都超怪，可以自己找個地方「靜態處理」，尤其是上班，網友認為這應是工作的基本禮儀，「誰說做超商比較低等？就可以儀容不端正的，在飯店或高級餐廳，哪個上班的人會這樣不在意別人看？」

部分網友則點出年輕女孩在公共場合上髮捲的原因，有人認為「可以減少額頭跟瀏海兩個油物接觸」，還因為可能是下班要約會，在上班時維持好髮型，「下班時就剛好定型、捲好了」。