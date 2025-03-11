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他買串燒選「老闆幫你配」只要500元 比對明細傻眼：單點才398元

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期透過外送平台購買串燒，看到店家有一個方案為「老闆幫你配」，可由老闆任意搭配串燒組合，售價500元。不過他比對餐點明細後，發現全部單點只要398元，讓他相當傻眼。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期透過外送平台購買串燒，看到店家有一個方案為「老闆幫你配」，可由老闆任意搭配串燒組合，售價500元。不過他比對餐點明細後，發現全部單點只要398元，讓他相當傻眼。示意圖/Ingimage

不少人喜歡靠外送解決三餐，一名網友分享，近期透過外送平台購買串燒，看到店家有一個方案為「老闆幫你配」，可由老闆任意搭配串燒組合，售價500元，不過他比對餐點明細後，發現全部單點只要398元，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老闆幫你配，老闆爽歪歪」為題，指出自己在外送平台購買串燒，發現有「老闆幫你配」500元的無腦方案，文案還強調「絕對讓你享受到遠超500塊的美味與滿足感，吃過的人都說超划算！」，結果餐點抵達後，他一一比對餐點明細，發現全部使用單點，也才398元，讓他相當傻眼。

貼文一出後，多數網友都看傻，「這哪一間啊？幫你配到好比單點還貴，還少了100多塊」、「超好笑，還笨到把明細一起給消費者」、「找消保官，叫他全額退」、「雷到好好笑」、「超值是指對老闆超值」、「少個30可能還好，但少了100多真的誇張」、「這種不是開放給選擇障礙的人嗎？變成盤子了」。

此外，也有不少過來人分享自身經驗，「笑死，我以前也有被這種類似的方案騙過，只能說版主節哀」、「所以我看到套餐會先把原價找出來算一下，很多都這樣坑人」、「說實在的這種不都是清庫存的方式嗎？冷門產品大套餐」。

外送平台 老闆

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