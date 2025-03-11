越喝越淡？石二鍋1經典湯底被質疑走味 店員出面解釋了

石二鍋因價格實惠，加上餐點品質穩定，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，自己是石二鍋的常客，還會加價升級「剝皮辣椒湯」，不過每次加湯後，都覺得味道越喝越淡，後來發現剝皮辣椒湯和原湯喝起來根本一樣。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「有石二鍋的員工可以解惑嗎？」為題，指出近期吃了好幾次石二鍋，都會加價升級湯底為剝皮辣椒湯，但每次加湯後，都覺得味道越來越淡，有次對比了剝皮辣椒湯和自助加湯區的原湯，發現根本「喝起來一模一樣」，讓他直言「這是正常的嗎？」

貼文一出，引起多數網友討論，「我上次去吃也一樣狀況，請員工幫我確認，結果員工說，剝皮辣椒的加湯壺裡面，就是昆布鍋的湯底沒錯」、「味道會不一樣喔，不一樣的泡法，你可能要問問你那家的員工」、「我是石二鍋員工，加湯壺要看分店做法唷，有的門店會放在自助加湯區，提供客人自行加湯，但需要注意有沒有拿對湯壺；有的門店是由服務員協助加湯的，避免客人加錯湯」。

此外，也有不少人對比以前的剝皮辣椒雞口味，「以前真的好喝很多，雞肉還有胡椒粉可以沾，現在都沒了」、「懷念以前的剝皮辣椒雞湯，之前還會炒過再加湯的，現在已變」、「前幾年它剛出的時候，我第一次吃還有雞肉，然後蠻多條剝皮辣椒，後來去吃沒有肉了，剝皮辣椒也只剩下2、3條，直到現在我都沒有再去吃石二鍋了」。