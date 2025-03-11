北捷到站顯示警語跑馬燈被罵爆！乘客高喊「給我站名」怒：根本視力測試

通勤時間搭捷運，車廂內人潮爆滿已是常態，如何在「夾縫」中清楚得知到達站點及時下車非常重要。近日有民眾抱怨台北捷運到站時，車廂內車門上方顯示螢幕總是顯示跑馬燈警語，無法馬上得知站名，引發網友熱烈討論，至今瀏覽量已逾40萬次。

原PO在threads抱怨北捷設計，每當列車到站時，車門上方螢幕總是顯示跑馬燈警語，讓人看不出是停在哪站，氣得大罵「給我定在站名」！

文章引來大票網友狂讚，「吼有人說出我心聲了」、「這就是為什麼我昨天下錯站的原因」、「每次開閘門，根本看不到站名很怕自己坐過站」、「到站的時候跑警語真的有夠煩」、「都要找外面實體的站名，是視力測試吧」、「台北人每天坐也都要都盲猜」、「文湖線到站開門後還只會顯示這台車往哪方向」、「我只想看站名」、「人多的時候真的看不到外面是什麼站」。

有部分網友認為「不要一直滑手機」、「看一下門外不就知道了」，也遭反駁指出，北捷廣播在人多時很容易聽不清楚，人多的時候，也根本看不清月台上寫的站名，「事實是絕大部分時間，你看出去不會看到站名」、「上下班期間人潮洶湧常常看不到窗外」、「有很多角度是看不到的」、「列車停下時你坐的車廂不會剛好停在有寫站名的柱子或牆面」。

事實上，此問題一直有民眾反應，去（2024）年也有人向北捷公司反映問題，卻只收到官腔回信表示「已大致符合多數旅客需求」，並建議可下載「臺北捷運GO」APP，使用其「下車提醒」功能，內容讓反映者氣笑「就是在跟我們說『其他人都很接受喔，是你們自己的問題』」。