抽成5倍？他包1萬2託朋友婚宴轉交 1年後才知新郎只收到2千

參加婚禮應該包多少，是一門學問。近日有網友指出，老同學辦婚禮，因為自己無法到場，包了1萬2請其他同學轉交，沒想到一年後才發現，新人當時竟只收到2千元，掀起熱議。

原PO前天（9日）在臉書社團《爆料公社》發文指出，前年他的國中同學（簡稱A男）結婚，由於跟自己親弟弟婚禮撞期，他無法到場，因此拜託另一名同學（B男）轉交1萬2的紅包。

怎料今年B男要結婚，原PO和A男吃飯時，順便討論紅包事宜時，才發現當時A男只有收到2千元。原PO不曉得剩下的1萬元是被B男拿走了，或是單純禮金簿記錄錯誤，「但我又不好直接找B對質，心裡留下疙瘩是一定的」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「當然要跟B男對質啊，看問題出在誰身上，不然以後回包，到底要包多少給你」、「會貪心的人，少接觸比較好」、「被坑走機率高」、「一萬塊…手續費？」、「也抽太多了吧」。

也有網友建議，「以後禮金請轉帳」、「代包一定要寫謝卡」、「以後袋子外面要寫2萬4知道嗎？至於少的部分，就讓B同學去解釋」。