快訊

任天堂Switch 2現身美國FCC認證網站！2大功能搶先曝光

跌跌不休！台股下跌388點收22,071點 台積電下跌27元收971元

東京妙齡女街頭被襲「身中多刀」亡…身份曝光 遇害前正在直播

聽新聞
0:00 / 0:00

抽成5倍？他包1萬2託朋友婚宴轉交 1年後才知新郎只收到2千

聯合新聞網／ 綜合報導
參加婚禮應該包多少，是一門學問。示意圖／ingimage
參加婚禮應該包多少，是一門學問。示意圖／ingimage

參加婚禮應該包多少，是一門學問。近日有網友指出，老同學辦婚禮，因為自己無法到場，包了1萬2請其他同學轉交，沒想到一年後才發現，新人當時竟只收到2千元，掀起熱議。

原PO前天（9日）在臉書社團《爆料公社發文指出，前年他的國中同學（簡稱A男）結婚，由於跟自己親弟弟婚禮撞期，他無法到場，因此拜託另一名同學（B男）轉交1萬2的紅包

怎料今年B男要結婚，原PO和A男吃飯時，順便討論紅包事宜時，才發現當時A男只有收到2千元。原PO不曉得剩下的1萬元是被B男拿走了，或是單純禮金簿記錄錯誤，「但我又不好直接找B對質，心裡留下疙瘩是一定的」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「當然要跟B男對質啊，看問題出在誰身上，不然以後回包，到底要包多少給你」、「會貪心的人，少接觸比較好」、「被坑走機率高」、「一萬塊…手續費？」、「也抽太多了吧」。

也有網友建議，「以後禮金請轉帳」、「代包一定要寫謝卡」、「以後袋子外面要寫2萬4知道嗎？至於少的部分，就讓B同學去解釋」。

婚禮 爆料公社 紅包 結婚

延伸閱讀

「義務役延長到4年也沒用」退將憂加劇階級對立 國防部否認了

高中畢業直上高考公職！26歲妹子憂學歷影響升遷 網友建議一面倒

媳婦狂拉肚！婆婆省錢烤蛋糕「螞蟻都不來」 揚言下次要加優酪乳

諾羅疫情大爆發！今年症狀不只上吐下瀉 是否就醫就看一關鍵

相關新聞

抽成5倍？他包1萬2託朋友婚宴轉交 1年後才知新郎只收到2千

參加婚禮應該包多少，是一門學問。近日有網友指出，老同學辦婚禮，因為自己無法到場，包了1萬2請其他同學轉交，沒想到一年後才發現，新人當時竟只收到2千元，掀起熱議。

吃火鍋見青菜底部「黑色沙子」 他驚喊：一堆蟲還在動

吃火鍋時，許多人會先將菜煮熟，慢慢配肉片吃完，不過日前有位網友表示，他吃火鍋時，發現青菜最後一片「黑黑的」，原以為是沙子，結果一看竟然全部都是「蟲蟲」，把之前丟下去煮的青菜撈起來看，發現「每片葉子都有蟲」，讓他嚇瘋，直呼「菜下鍋前得看清楚」。

兒時被迫與母分離…她淚訴「線索斷了」 內行揭尋人管道：去戶政事務所

一名女網友在Dcard抒發心情，透露父母在她三歲時離異，一開始媽媽還有來看過她幾次，後來因為怕被爸爸罵就沒再出現，外公離開時和媽媽見過最後一面，再之後連唯一聯絡的管道外婆也過世，聯絡媽媽的唯一線索就斷了。如今自己已經長大，看著男友和媽媽的互動，心裡有些難受，提問有什麼方法可以找到媽媽？

正妹很累！搭訕團自吹富二代緊跟 女同事冷臉1句話凍結糾纏

你身邊也有隱藏版美女嗎？一名女網友在Dcard發布貼文分享，自己有一位感情還不錯的女同事，長得非常漂亮、身材高䠷，總是有很多人追求。近日兩人在捷運站遇到搭訕團，儘管被拒絕也不放棄，最後美女同事受不了脫口他們太醜，要求別再騷擾，對方才傻眼停在原地。

她逛大阪Outlet遭竊！行李袋被棄置暗處 旅日台人嘆：疫情後治安變差

去國外旅遊，務必要保管好自身物品，避免遺失。一名女網友發文，稱她去日本大阪旅遊，在逛臨空城Outlet時行李袋被偷了，當下通知服務中心協助報警，雖然行李袋有被找到，也沒東西遺失，過程「有驚無險」，但裡面有被翻動過的痕跡，她也提醒民眾：「旅遊時任何時候東西都不要離手」。

她任職地區醫院護病比「白班1:17」 同業曝：最慘1:20起跳

「地區醫院……內科病房，白班1:17、小夜1:17、大夜1:34」一名護理師網友在論壇道出自己任職的醫院的護病比現況，不僅如此，原PO偶爾還要上八八班（亦即連上12小時，通常從早上8點上到晚上8點），院內還經常是滿床狀態，讓她萌生離職念頭。貼文底下許多網友勸她趕快離職，更有人透露任職的醫院的白班護病比最高1:20起跳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。