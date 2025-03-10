吃火鍋見青菜底部「黑色沙子」 他驚喊：一堆蟲還在動

吃火鍋時，許多人會先將菜煮熟，慢慢配肉片吃完，不過日前有位網友表示，他吃火鍋時，發現青菜最後一片「黑黑的」，原以為是沙子，結果一看竟然全部都是「蟲蟲」，把之前丟下去煮的青菜撈起來看，發現「每片葉子都有蟲」，讓他嚇瘋，直呼「菜下鍋前得看清楚」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他吃火鍋時，已經將菜盤裡好幾片青江菜都丟下鍋去煮，等夾到最後一片，發現青菜底部黑黑的，原以為是沙子，結果拿起來仔細看，發現「都是蟲，而且還在爬」。原PO驚嚇之餘，趕緊將剛剛丟入鍋的青菜夾起來檢查，發現先前丟入的青菜每片都有蟲，全部都附著在葉子上，讓他直呼「超扯，在外面吃火鍋，菜下鍋前要看清楚」。

一名網友吃火鍋時，發現葉子底部黏了一堆還在爬行的蟲。圖擷自爆料公社

文章曝光後，許多人回應，「這青菜的蚜蟲也太多」、「現在不只菜不用洗，連泡水沖洗都省了」、「之前買菜也有發現這種蟲，所以吃東西前要注意看清楚」、「這是台灣常見的蚜蟲，隨處可見，繁殖力超強，無所不在」、「這代表無農藥」、「新鮮的昆蟲，含有高蛋白，但要煮熟才能吃，哈哈」。

事後原PO更新，「很多人一直問是哪間店，但我跟友人去吃過這間很多次，是第一次遇到這個問題，而且我們當下跟店員反映後，店家的處理方式很好，那間店的態度也一直都很好，給我們很好的解釋與補償，所以我覺得沒必要公開店家，讓大家對他們有不好的印象，我只是想發上來請各位吃菜要檢查」。