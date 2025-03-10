兒時被迫與母分離…她淚訴「線索斷了」 內行揭尋人管道：去戶政事務所

一名女網友在Dcard抒發心情，透露父母在她三歲時離異，一開始媽媽還有來看過她幾次，後來因為怕被爸爸罵就沒再出現，外公離世時和媽媽見過最後一面，但之後外婆過世，聯絡媽媽的唯一線索就斷了。如今自己已經長大，看著男友和媽媽的互動，心裡有些難受，提問有什麼方法可以找到媽媽？

原PO回憶還記得媽媽一邊哭一邊抓著她的手求爸爸不要帶走她，後來是祖母照顧她，雖然在祖母幫忙下曾經見過媽媽兩次，但因為爸爸的責罵，媽媽再也不敢出現。十二歲時因為最疼自己的外公離世，所以去送外公最後一程，她把獎狀都拿給外公看，媽媽也欣慰得一直哭，要她好好讀書。

後來媽媽曾寫信給她也買了衣服，信中短短幾行濃縮了關心與思念。由於當時不能使用臉書，錯過與媽媽唯一的聯絡方式，她遺憾的說「原本想要加我好友的」。再後來聽說外婆過世的消息，媽媽似乎也因此搬家，這時她突然驚覺這可能是最後一個能見到媽媽的線索，卻也斷了。現在住在男友家的她看著男友的媽媽，總是會有些難受，也加劇對媽媽的思念。

貼文曝光後網友紛紛淚崩，「看到內文跟信件哭出來，希望妳一切順利」、「妳的媽媽是多心痛寫這封信，祝有愛之人永不分離，祝妳能跟她團聚」、「妳的媽媽當時一定很傷心，要離開她心愛的寶貝」、「媽媽一定很愛妳，信裡滿滿的愛，如果是我被搶孩子還見不到絕對會瘋掉」、「妳媽媽在寫願妳天天快樂時一定是充滿愛的千言萬語濃縮成這四個字」。

也有網友給出具體建議，「有沒有媽媽的照片，試著去臉書的地方社團po問看看」、「親自帶著相關證件，走訪外婆鄰居家詢問一下媽媽可能搬去哪」、「可以到戶政事務所申請列出她現在的戶籍地址，我最近才這麼做」、「好像可以去戶政申請媽媽的戶籍謄本，因為直系親屬可以互相申請的樣子，這樣就有地址」、「把媽媽的姓名以及照片附上一些妳記得的重要資訊，通常在各大社群平台貼文尋人轉發，通常好像都會得到一些線索」。