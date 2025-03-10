正妹很累！搭訕團自吹富二代緊跟 女同事冷臉1句話凍結糾纏

你身邊也有隱藏版美女嗎？一名女網友在Dcard發布貼文分享，自己有一位感情還不錯的女同事，長得非常漂亮、身材高䠷，總是有很多人追求。近日兩人在捷運站遇到搭訕團，對方儘管被拒絕也不放棄，最後美女同事受不了脫口他們太醜，要求別再騷擾，對方才傻眼停在原地。

原PO透露同事長得很漂亮也很仙氣、氣質非常好，在公司很多人追，近日下午和她一起回家，在捷運站又被搭訕，同事馬上拒絕並牽著她快步離開，沒想到搭訕團緊追不放。原PO補充他們搭訕是三、四個圍上來，一直喊想認識，加個Line或是Instagram就好，甚至有人喊自己是富二代，揚言絕對有辦法讓同事一天愛上。

就在原PO傻眼之際，沒想到女同事直接冷冷回覆「你們太醜了抱歉，請別再騷擾我們」，那群男生才面露肉眼可見的尷尬，不再追上來。她補充同事全程都冷著臉，後來解釋一直被搭訕真的很困擾，就連戴口罩都不得安寧，一番話和經驗讓原PO感嘆「當正妹也是很辛苦的」。

貼文下網友紛紛回覆，「我們家去年入職的小仙女也是，不過每次有人和她吃完飯要請她時，她一律拒絕並且回答說，你還不到能請我的資格」、「換個角度想，長得太好看，反而容易被很多自己不喜歡的人騷擾，應該更困擾」、「我想她能一次就拒絕掉的話，也不會願意說這麼人身攻擊的話」、「真的覺得搭訕的人沒有能力在自己生活周遭認識正妹，才要隨便亂搭訕別人」。