她任職地區醫院護病比「白班1:17」 同業曝：最慘1:20起跳

「地區醫院…內科病房，白班1:17、小夜1:17、大夜1:34」一名護理師網友在論壇道出自己任職的醫院護病比現況，不僅如此，原PO偶爾還要上八八班（亦即連上12小時，通常從早上8點上到晚上8點），院內還經常是滿床狀態，讓她萌生離職念頭。貼文底下許多網友勸她趕快離職，更有人透露任職的醫院白班護病比最高1:20起跳。

原PO在Dcard以「護病比高到我已經想逃跑了」為題發文表示，自己是護理師，任職一間地區醫院的內科病房，白班和小夜班的護病比都是1:17，大夜班護病比則是1:34，因為缺乏護理師人力，讓原PO偶爾要上八八班，更常面臨病房內的滿床狀態，也經常有病患要送開刀房。

原PO更指出，偶爾還有兒科的患者入住病房，而病房內的病患安養病人佔半數，一有突發狀況，就會導致她們的工作做不完，原PO更直呼，「我們不是超人，每天都很慘，根本做不完」，種種負荷，讓她已經有離職的打算。

有同業網友透露，「白班護病比1:18～1:20起跳，大夜有時候1:40」，也有人提出擔憂，「這護病比照護真的有品質嗎？」、「1:34…，病人還活著就很好了吧」；不少網友則勸原PO快點離職，「不離職是在等什麼」、「蛤，這種毒環境不離職，妳在等什麼？」、「趕快跑啊」、「快逃，這不是妳的義務」、「不逃是要等過年嗎？」、「不是啊，這樣幹嘛不離職？」、「塊陶」。