旅日搭地鐵1行為「讓日本人難受捂鼻」！他怒批：丟台灣人的臉

放屁雖然是正常生理需求，但對著別人放屁就相當沒素質。一名網友分享，近期在日本玩，搭乘地鐵時，看到一名台灣遊客故意對著坐在位子上的日本人放屁，讓他大罵「超丟台灣人的臉」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「在日本地鐵遇到放臭屁還嬉鬧的台人」為題，指出自己當時在地鐵上，看到一名台灣旅客，對著自己身旁的日本人放屁，日本人當場面露難色的捂住鼻子。

這名網友進一步表示，該名放屁男子不但沒有不好意思，還告訴同行女伴「我放屁哈哈！」，不顧旁人感受的行徑讓他相當傻眼，怒批「真是有夠噁，真的有夠丟臉！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「就是兩個沒素質的人，每次都要拉整個台灣下水」、「放屁也算是正常生理需求，忍不住就是會出來，就不要笑就好了」、「最後這樣說是滿白目的」、「台灣人素質不意外，之前親眼看到台人在清水寺用水瓶裝水，還掉到下面的池子裡，後面的人看了全部都搖頭，死台人丟臉死了，丟臉丟到國外」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「放屁跟素質沒有關係吧，後面嘻笑是偏白目，但反過來說，如果他放完很羞愧的話，你就會覺得他素質很好嗎？」、「可是忍著不放也很痛苦吧！車廂是密閉空間一定會聞到，如果是我也會放出來，只是不會說後面那句話」。