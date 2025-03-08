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每天接送上學！高中女兒突嫌「破車丟臉」 父母心碎不解：都給她最好的

聯合新聞網／ 綜合報導
父母覺得女兒最近變得愛慕虛榮，常常和同學比較。 圖／pakutaso
父母覺得女兒最近變得愛慕虛榮，常常和同學比較。 圖／pakutaso

一名母親指出，由於家住在比較偏僻的地方，女兒搭公車到學校需要花一個小時，為了確保女兒安全，自己和老公會把女兒送到學校門口，看她進去才放心。然而，最近女兒卻要求他們將車停得離學校遠一些，她自己走進去。女兒表示，因為家裡的車「又舊又破」，不想讓同學看到。她希望父母能開一輛新款名車，這樣才能讓她有面子，但這件事卻讓媽媽很心碎。

媽媽在Dcard發文指出，最近女兒常提到班上有些同學家裡開著名貴的車，她覺得那些同學的父母很努力，才買得起那種車。同時她則覺得自己的父母賺不到足夠的錢，讓她感到很失望。聽到女兒這樣說，這對父母整個心碎，甚至忍不住掉眼淚。雖然家裡並不富裕，但父母從未吝嗇，總是盡力給女兒最好的，希望她能過得快樂。

除此之外，女兒也對家裡的生活環境表達不滿。她覺得家裡住在沒有電梯的老公寓很丟臉，甚至問父母為什麼不換新房子，讓她覺得很難堪，還說自己討厭這樣的爸媽。面對女兒的這些話，媽媽試著和她溝通，告訴她爸爸很努力在工作，媽媽也為了家裡去打工，每天接送她只是希望她能更安全，也有教育女兒不要愛慕虛榮，但女兒似乎完全不理解，還是堅持自己的看法。媽媽也對此很憂鬱，想問網友該怎麼辦？

此文一出後，不少網友認為是父母把她寵壞，「就是因為你們把她當公主寵才會養成這種吃米不知道米價的價值觀，建議物質生活不用給的太好，早早讓她出去體會賺錢的辛苦」、「自己搭校車、公車，走路去上課，都是媽寶、爸寶，自己寵壞的，怪誰？」、「我認真覺得一般家庭不太適合把女兒當公主養，既然沒辦法給公主般的環境那就不要給她公主假象」。

也有網友提出解決建議，「嫌棄的話，就讓她搭公車上下學吧，也能用以牙還牙的方式」、「我覺得那個年紀的小朋友就是很容易攀比，然後造成自卑心理，與其用情勒方式，不如用更多元的方式讓她知道她的想法不對」、「不用教育啊，就同理妳女兒的想法，國高中本來就是很重視同儕的年紀」、「該講的講過就好，成年就放她自立更生，讓社會教育她，也不用再來往」。

高中生

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