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星巴克潛規則？她索提袋被「甩桌上」 店員皺眉：下次早點講

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨和星巴克店員要提袋，對方態度不佳。星巴克示意圖。 路透
一名女網友抱怨和星巴克店員要提袋，對方態度不佳。星巴克示意圖。 路透

星巴克也有潛規則？一名女網友在Dcard發布貼文爆料，星巴克買一送一期間前往消費，取餐時向店員索取提袋，對方卻態度很差，把提袋甩到桌上，用不耐煩的語氣要求下次早點告知，讓她感受很差，提問「這是什麼星巴克潛規則嗎」。

原PO表示理解買一送一當天店員很忙，所以和朋友排隊都很迅速點完餐，乖乖在旁邊等叫號，叫到她們的時候想要個單杯提袋，但周遭太吵，店員聽不清楚「蛤」了很大一聲，因為對方音量很大，吸引了附近路人的注視，她只能再說一次「可以要個手提袋嗎」，沒想到對方先轉頭過去跟其他店員疑似抱怨幾句，然後把手提袋甩到桌上。

對方給完手提袋後又再回頭繼續跟其他店員交頭接耳，原PO把飲料裝好要離開時，另一位男店員突然用一種很不耐煩的語氣，對她們說下次要提前講，她和另外三個朋友一致認為態度不是很好，不過當下人很多，所以還是趕著離開了。她忍不住抱怨之前在別家店都不會這樣，門口或店裡沒有任何牌子說要提前告知，店員也沒有問過要不要袋子。

貼文曝光後網友紛紛提出看法，有人幫原PO抱不平，「感覺是那間店的風氣耶，我去的都沒有這個問題」、「客訴就對了，你花了錢買的服務，他們沒提供給你」、「我覺得妳別想那麼多，可能單純剛好遇到沒耐心的員工」，也有前店員建議「直接客訴」。

但有部分網友覺得消費者要檢討，「妳有提袋的需求幹嘛不一開始就自己講還怪店員沒有問」、「需要什麼請在點餐的時候提出，買袋子、要單杯提網，可以自行說一下」、「如果妳是服務業的，很忙的時候在最後取餐妳又要加點或是多要個袋子，是會造成動線流程的不順暢，將心比心好嗎」。

星巴克

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