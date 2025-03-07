捧花當球踢！伴娘囂張嗆新娘「抽到就是我的」 網看傻：挾怨報復？

新人結婚常邀請親朋好友見證，也會找親密好友當伴娘、伴郎。一名女網友在Dcard爆料，近日參加好友婚禮，竟出現伴娘拿到捧花當球踢的荒謬場面，就連事後質問當事人，對方也不覺得自己有錯，言行令人搖頭。貼文曝光後網友們也傻眼，直呼「請到這種伴娘真的好慘」。

原PO透露婚禮前一天，伴娘一直說想抽到捧花，因為自己特地準備了一段舞蹈，但新人希望一切公平不內定。沒想到對方真的抽中後，當場把新娘手上的捧花扯下來，像踢球一樣開始踢。捧花是新郎媽媽特別精心挑選、請人包裝的，卻被這樣對待，她直呼「場面真的超尷尬」。當時主持人還試圖緩和氣氛讓她停手，但伴娘拍完合照又繼續踢，連新郎都看不下去，直喊「不要再踢了！這樣真的很難看」。

結束後伴娘面對新娘質問，大言不慚的說第一次當伴娘有許多不周，但不覺得踢捧花是錯的，單純覺得好玩，甚至反嗆「我抽到就是我的，我想怎麼做就怎麼做。每個人想法不同」，強調不怕別人罵，因為自己並不覺得有問題。更誇張的是另一位伴娘還幫腔「誰抽到就是誰的」，要怎麼處理是當事人的問題，責怪新人如果要「傳統又保守婚禮」應該提早告知，免得自己的行為在個人觀點來看沒錯，長輩卻不能接受。

伴娘離譜的言行讓眾網友看傻，「確實抽到要怎麼處理都看個人，但那是妳帶回家之後吧，在婚禮現場耍猴真的超怪」、「一個蝦(瞎)就算了，居然兩個伴娘都蝦，抽到就是她的，但要踢回自己家踢啊」、「還不覺得自己有問題，拜託都成年人了不要這樣好嗎」、「會不會是故意的，她覺得都說很想要了，妳們還不給她，挾怨報復」、「基本的尊重跟水準都沒有，在人家婚禮鬧成這樣好看嗎」。