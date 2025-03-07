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日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查
一名台灣女子2月11日在日本新千歲機場通過安檢門時，遭到機場安檢人員「捏奶頭」性騷擾，當她大聲抗議時，整個機場內人員都未給予善意回應，讓她極度氣憤。性騷事件在她正式提出投訴兩周後，北海道警方終於逮捕了該名安檢人員，但嫌犯卻辯稱「不記得」。
一名台灣女子在「Threads」上發文表示，2月11日在日本新千歲機場遭到安檢人員「捏奶頭」性騷擾，當下立即用英文大吼他在幹嘛，但整個機場人員似乎裝作聽不懂英文，沒人給予援助，讓她深深感受到受害者的無助感，在記下該名性騷安檢員「伊藤大介」姓名後提出投訴。
原PO表示，2月14日收到負責D號安檢門管理的日本航空（JAL）管理層來電，了解事件經過，並表示願意配合調查。同時，她也透過外交部札幌辦事處的協助，順利完成報案。
根據「日本北海道放送（HBC）」報導，北海道警方在2月27日逮捕涉案的27歲男子「伊藤大介 」，但他卻向警方供稱：「不太記得是否有觸碰胸部」，並否認所有指控。根據日本法律，對他人進行不當的身體接觸，如強行擁抱、觸摸胸部、臀部等私密部位，涉犯日本《刑法》第176條強制猥褻罪，可處6個月至10年有期徒刑。
原PO表示，性騷擾事件令她身心受創，出現生活功能失調、作息不穩定、突然聽到日本男性聲音會被驚嚇等創傷反應。而事件最新進度，在「伊藤大介」被逮捕後，原PO收到警方消息，希望她能前往札幌協助調查，目前她已完成提供一切必要的證件及口供，只等待裁決，希望日本警方能還她公道。
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