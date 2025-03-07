日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

詐騙手法五花八門，一定要格外小心，一名網友在Dcard分享自己的慘痛經歷。前陣子看到「心裡陪聊師」職缺，想著工作用意不錯時薪也不低，便開始了這份工作，起初一切順利沒想到後面變了調，因為評價不好不斷地積欠罰金，最終沒賺錢反而欠下20萬元，他才驚覺一切都是騙局，且連身邊的人也被「公司」騷擾，他崩潰喊「他們的目標根本不是幫助任何人，而是一步步毀掉你的人生」。

2025-03-06 16:21