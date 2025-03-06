兼差「陪聊師」1個月反欠20萬！男大生遇詐休學還債 網傻眼：別還了

詐騙手法五花八門，一定要格外小心，一名網友在Dcard分享自己的慘痛經歷。他前陣子看到「心理陪聊師」職缺，覺得很有意義，時薪也不低，便開始了這份工作。起初一切順利，沒想到後面變了調，因為評價不好不斷地積欠罰金，最終沒賺錢反而欠下20萬元，他才驚覺一切都是騙局，且連身邊的人也被「公司」騷擾，直言「他們的目標根本不是幫助任何人，而是一步步毀掉你的人生」。

原PO表示因為想賺點外快，看到「心理陪聊師」的招聘廣告，感覺很有意義，應徵後收到邀請，因為系統完整又專業，他毫不猶豫地簽名，沒想到是噩夢的開始。剛開始接觸的客戶都很好，讓他覺得工作能幫助別人還能賺錢。沒想到接下來的客戶越來越難應付，不斷被客訴，不僅薪水被扣除還要額外支付懲罰金。即使覺得不合理，老闆卻傳了合約，上面寫著「若因客訴導致公司名譽受損，將扣除薪水作為賠償」，下面是他的簽名。

就這樣客訴越來越多，撐滿一個月試用期以為可以領到一些工資，老闆卻表示薪水已經扣完，還有兩萬的處理費要支付。不僅如此，合約還包括沒做滿一年要賠償20萬違約金。原PO上網查才發現這是一個新的騙局，試圖擺脫這份工作還發布動態曝光公司的詐騙行為，沒想到對方來電表示違反公司機密和毀謗，違約金5萬元。

原PO嚇得趕緊詢問離職，對方卻要他一口氣先簽20萬的貸款。他透露自己只是大三準備實習的護理系學生，沒有任何社會和工作經驗，學貸還得自己負擔，如今又背上高額債務。原本想說放著不付錢想辦法提告就好，沒想到公司並不放過他，甚至開始騷擾原PO女友，這些電話也讓他的家人們精神接近崩潰。如今他為了還債被迫休學，每天打3、4份工只為維持生計。

貼文曝光後許多網友難以置信，「這種不合理的東西，勞工局去檢舉啊，還休學打工賠償咧，真的傻爆眼」、「都已經知道是詐騙了，為什麼還在想要怎麼努力還款給對方」、「怎麼會有人覺得這種職業是可以隨意應聘的，你當那些心理專業的人士是擺設嗎」、「荒謬到不知道該哭還是該笑，你的反應應該是檢舉，怎麼會是貸款來還債」。

也有網友建議「你替公司工作，簽的這些合約都違反勞基法，已經牴觸法律，所以請您放心大膽提告這間公司，他們的騷擾行為已經涉及刑法」、「都已經這麼慘了沒什麼好怕的，就不要再付了，並去諮詢免費的法律扶助」、「違約金已經違反勞基法了，警察有時候會以奇奇怪怪的方式拒絕你，建議諮詢律師」、「你這個合約應該裡面藏有很多違反勞基法、民事契約規範的內容，你要找律師看合約想辦法主張契約無效」。