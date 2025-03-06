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一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享跟團旅友的踩雷經驗。示意圖/ingimage
一名網友分享跟團旅友的踩雷經驗。示意圖/ingimage

不少人帶長輩出國，會為方便選擇跟團旅遊。不過卻有網友控訴，她跟媽媽參加北海道5日團，導遊號稱已有十年資歷，卻爛到不可思議，全程都感受差到覺得像被糟蹋。

該名網友在臉書社團《爆料公社官方專屬》抱怨，她跟媽媽報名北海道5日團，每人團費要價6萬6，但體驗卻相當糟。除了行程安排的餐食很差外，導遊的不用心是壓垮整趟旅程的關鍵，幾乎整團團員都感受到了，甚至有團友激動說一定會客訴他。

原Po舉例，到了知名景點，她發現隔壁團都是導遊導覽+幫忙拍照，但他們的導遊卻不知道人在哪，且景點也介紹的不清不楚，還要靠她自己上網查，才發現有表演。其中有個地方，導遊告知當天因天氣關係未開放，但她不死心還是去到現場，用翻譯APP和工作人員詢問，結果得知該景點有開放，讓她當場傻眼，趕緊通知其他團友，而且到了OUTLET要退稅必須下載APP也沒說，「那請他來幹嘛！？」。

原Po表示，該名導遊大部分的時間都在玩手遊、滑社群，文化背景歷史淵源能不說就不說，且大部分都會說「沒什麼好玩的」，到了每個景點都說「就這樣啊」，連收小費時還脫口「你們這團司機也沒有很累，應該可以不用給他啦」，全程唯獨在要到免稅店購買前、收取小費前，分享私人代購的經驗、還有收小費時，才講的滔滔不絕。

原po還指控，導遊連景點的洗手間在哪也不清楚，差點害團友要憋尿50分鐘。不僅如此，他還發放自製的小張折價券，推薦去指定藥妝店買，卻被抓包掃描的QR碼，會順便幫導遊本人集點。

至於機位的安排也出包，原Po抱怨有很多組團友都被分開，甚至小孩也被安排跟陌生大人坐，期間導遊人不見蹤影，連表面的關心都沒有。回台後抵達機場，大家在等行李時，導遊還在群組通知自己的護照忘在飛機上，叫大家各自鳥獸散，讓她傻眼直呼「真是有責任心！」。

最後，她透露自己是自由行派的，但帶媽媽出遊求方便，所以選擇跟團，有盡量保護和家人間的美好回憶，遇到這種導遊不想內耗檢討自己，只希望旅行社能好好處理。

北海道 導遊 旅行社

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