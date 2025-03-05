父親在餐廳吃飯噎死 他氣「不用負責？」網友直批：太貪

許多人在盡情享用美食之餘，也要注意身體。日前有位網友發文表示，他父親在吃某間餐廳的軟糯食物噎到死亡，原PO批評，「餐廳業者讓父親死不瞑目，這是公共責任，意外險是保好看的嗎？餐廳本身完全沒有專業急救人員」。不過原PO貼文曝光後，許多網友反批評，「到底關餐廳什麼事？餐廳到底為什麼要有急救人員？」

2025-03-05 16:04