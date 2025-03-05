父親在餐廳吃飯噎死 他氣「不用負責？」網友直批：太貪
許多人在盡情享用美食之餘，也要注意身體。日前有位網友發文表示，他父親在吃某間餐廳的軟糯食物噎到死亡，原PO批評，「餐廳業者讓父親死不瞑目，這是公共責任，意外險是保好看的嗎？餐廳本身完全沒有專業急救人員」。不過原PO貼文曝光後，許多網友反批評，「到底關餐廳什麼事？餐廳到底為什麼要有急救人員？」
一名網友在「爆料公社」發文表示，父親因為吃某間餐廳的芝麻球跟馬蹄條噎到，當下親友有立刻做急救，客人也協助打119，救護人員來了也是兩組人在急救，但父親到院前就停止心跳，就算救活也會變成植物人，於是他們決定拔管。醫生開立診斷證明書，裡面有寫「到院前心跳停止，因為噎到腦部缺氧」，他們找來警察、法醫、檢察官，開立死亡證明書。
原PO表示，餐廳業者除了父親過世的那幾天有電話慰問，並在告別式過來致意以外，隔天業者的保險公司告知「餐廳是無責任的」，讓他氣得直呼，「不能接受這個結果，一條人命在你們餐廳吃飯，餐檯上完全沒有警示標語，難道老人跟幼童吃這類軟糯的食物，不用放個警示標語嗎？餐廳本身也完全沒有專業急救人員！如果我父親今天沒有在餐廳吃飯噎死，他明明就可以很好的生活，收租享受人生，結果現在餐廳無責，從事發到現在我只說過『你們餐廳跟保險好好處理，我們也不吵不鬧』，結果餐廳保險打來說無責，你們真的好意思」。
不過文章曝光後，網友一面倒批評，「在家吃飯噎死要去怪米店？」、「餐廳要有急救人員？要不要冷靜再發文」、「噎到跟餐廳有什麼關係？真是貪婪」、「原PO還有錄影，家屬不難過急著錄影？」、「要不要乾脆申請國賠？店家是無辜的，老人也是無辜的，最不要臉的就是你們家屬」、「家屬怎麼沒有學哈姆立克法？」、「太貪了，是要敲詐一筆吧」、「是個人問題啊，店家當然可以繼續營業，知道吃東西有危險，你還敢讓長輩吃？你還刻意帶長輩去外面吃飯，這不是謀殺長輩嗎？」、「還敢情勒店家啊？」
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