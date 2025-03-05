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鐵板燒鋪鋁箔紙盛菜餚 20年業者揭3實際原因：盤子沒比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
鐵板燒示意圖。圖／Ingimage
鐵板燒示意圖。圖／Ingimage

一名鐵板燒愛好者表示，自己曾經連續三天都吃鐵板燒，觀察到一個有趣的現象。他發現，師傅炒好的餐點下方，都會鋪墊一層鋁箔紙，不解用意何在，引發討論。

一名網友在Threads發文，貼出一張自己在店裡享用鐵板燒的照片，只見高麗菜和豆芽菜下方，還鋪墊一層鋁箔紙，讓菜餚與炒菜的鐵板隔開，不禁好奇「用意是什麼呢」？原PO認為，炒菜師傅這麼做似乎也不會讓鐵板因此變得比較好清潔，也不太可能是為了顧及衛生問題，畢竟鐵板上本來就能炒菜了，把煮熟的食物直接放鐵板上，好像也沒什麼衛生疑慮。原PO也說，無論有沒有墊鋁箔紙，菜都一樣可以保溫，且也不會沾鍋，所以是什麼原因要放鋁箔紙呢？

貼文一出，有網友猜想師傅是把鋁箔紙當成盤子使用，這麼做能讓菜餚「在檯面保溫加熱，有盤子是吃不到檯面的加熱，另外也好清潔而已」、「這麼說好了，直接放在鐵板上，下一個人吃的感覺就像是，別人吃過的碗盤只用抹布擦一擦就拿來盛餐點給你吃」、「簡易式盤子吧！顧客前的鐵板基本上都是用抹布擦過而已，直接放鐵板還是會有衛生疑慮」、「醬汁加熱後會收乾變得難清，用鋁箔紙墊著比較好清潔，這樣翻桌速度可以快一點」、「墊這個是免洗碗盤，再來就是鐵板上不用打烊清潔時，刷得上氣不接下氣」。

對此，一名自稱家中開了20年鐵板燒餐飲店的業者出面表示，「鋁箔紙本身好清潔，省了很多洗盤子的力氣，也可以避免湯汁流得到處都是，因為上面有皺摺。加上我們家是以一張錫紙代表一份簡餐，兩張錫紙代表一份套餐，這樣師傅就會一目了然，知道食材要下多少份量」。

該業者也說，現在的錫紙品質都做得不錯，不要刻意戳它都不會破掉，至於有些鐵板燒同業選擇用盤子盛裝菜餚，事實上「錫紙比盤子乾淨，因為盤子刷久了表面都有刮痕，很容易藏細菌，相較之下錫紙比較衛生」。

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