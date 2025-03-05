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幫好友按個讚…LINE就被偷了！律師曝詐團手法：正常閒聊後中招

聯合新聞網／ 綜合報導
林智群律師發文提醒，如遇好友傳送不明連結並要求自己點進去，請務必當心，以免LINE帳號遭詐騙集團盜走。圖僅示意，與新聞無關。圖／聯合報系資料照
林智群律師發文提醒，如遇好友傳送不明連結並要求自己點進去，請務必當心，以免LINE帳號遭詐騙集團盜走。圖僅示意，與新聞無關。圖／聯合報系資料照

近年詐騙案件層出不窮，除了提防陌生來電及網路訊息外，也須留意任何要求填寫個人資訊的網站連結。林智群律師在網上呼籲，若有好友在LINE上傳送連結，並表示小孩參加比賽，需要你點進去按讚，請務必拒絕對方。他指出，身邊已有許多人遇到相同詐騙手法，照做後帳號就被盜走了。

林智群律師在FB粉專發文分享，他周遭有許多朋友及客戶碰到了相同詐騙手法，起初都是好友來訊，表示小孩參加了某個比賽，希望自己幫忙點進連結按讚支持，然而照做後，LINE帳號就被偷走了。

林智群表示，一位客戶指出，那位好友在詐騙前還與自己聊了一下，看起來非常正常，之後對方提出要求時，他便沒有絲毫懷疑，因此不幸中招，「而且帳號不會馬上被登出，而是過幾個小時後才被拿走」。

林智群提醒，若有人傳送連結，希望你點進去，記得別理他就對了。

有不少網友表示自己也遇過類似詐騙，「我就是這樣LINE帳號被盜，我及時打給銀行制止，對方已經盜刷將近5000元，但銀行沒給」、「我就是受害者，點了沒事，自己傻還輸入帳號密碼」、「我一個朋友也是LINE被盜，同樣手法」。

還有人解析此案件的手法，「寵物票選也有很多是盜帳號的」、「也不是點讚就會被盜帳號，是輸入帳密的那個畫面要小心」、「走第三方驗證，是不用提供帳號密碼的，只要索取帳號密碼的，100%是詐騙」、「若是要求登入，不論是什麼系統，都該提高警覺」。

LINE 受害者 林智群 網站 詐騙

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