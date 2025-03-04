台灣泡麵輸日韓？他嫌40年都沒進步 網友全炸鍋

台灣人喜歡吃泡麵，是解饞止餓的熱門選擇，一名網友分享，近期吃一款日本泡麵，麵體只用熱水沖泡就變得非常軟Q，反觀台灣泡麵麵體多年來都沒有進步，讓他好奇發問「台灣泡麵是不是放棄抵抗了？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣泡麵是不是放棄抵抗了？」為題，指出近期吃了一款日本泡麵，麵體是寬的，只要用熱水泡，就會變很軟Q，後來又吃了一碗台灣泡麵來比較，直言「麵體跟40年前一模一樣，完全沒有進步」。

貼文一出後，多數網友都不挺，紛紛表示「台灣泡麵等級都封頂了幹嘛改，到現在還沒吃過比台灣好吃的日韓泡麵」、「不用進步就能賣得嚇嚇叫，幹嘛研發？何況假設麵體好吃，但多貴個20塊，你會埋單嗎？不會嘛，把研發心力花在配料包還比較實在」、「什麼辛拉麵、日清，吃起沒統一肉臊麵好吃」、「笑死，來一客、一度讚、統一肉燥、浪味炒麵、維力炸醬麵、滿漢大餐至今無人能打」、「統一肉臊麵再戰10年」、「市佔率高為什麼要改」。

不過，也有部分網友認同原PO意見，認為台灣泡麵可以針對包裝做改善，紛紛回應「台灣的包裝爛到靠X」、「連杯麵碗蓋都懶得做成可以一次撕乾淨的設計，內容物就算了」、「光膜永遠難撕就知道從來沒想過進步」、「台灣泡麵連濾湯的專用孔都做不出來」。