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台灣為何很少韓式炸雞店？一票網友曝最大硬傷：不如鹽酥雞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，石鍋拌飯、韓式燒肉等韓式料理，在台灣的店家都非常多，為何韓式炸雞的數量卻很少？示意圖/Ingimage
一名網友好奇，石鍋拌飯、韓式燒肉等韓式料理，在台灣的店家都非常多，為何韓式炸雞的數量卻很少？示意圖/Ingimage

台灣有不少韓式餐廳，一名網友好奇，石鍋拌飯、韓式燒肉等韓式料理，在台灣的店家都非常多，為何韓式炸雞的數量卻很少？甚至沒什麼討論度？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼韓式炸雞在台灣始終紅不起來？」為題，指出韓國影劇跟台灣行銷都非常用力推韓式炸雞，但台灣的展店數量還是不多，也沒有什麼人在討論韓式炸雞，好奇發問「是否不符合台灣人胃口？」。

貼文一出後，不少網友都表示「濕濕的炸雞有點噁，還沾醬不知在幹嘛？」、「濕，這樣炸雞放不久」、「沒小份的啊，都是多人餐，肥宅一個人吃會膩」、「炸雞沾醬難吃死了」、「全靠搭韓劇順風車捧出來的鬼東西」、「炸了又裹糖衣很噁心」、「酥脆才是炸物精髓」、「鹹酥口味還是最對胃」、「台灣鹽酥雞打趴全世界炸雞！」。

不過，最多網友認為是價格太高，導致推廣有難度，紛紛回應「貴又難吃，家附近2間開半年就收了」、「太貴是硬傷，隨便一份韓式炸雞差不多2-300，台灣鹹酥雞200以下可以吃很飽了」、「台灣炸雞又便宜又好吃，不懂韓式怎麼敢賣這麼貴」、「太貴、太甜、太鹹，偶爾吃一次就好了」、「好不好吃見仁見智，但就是真的貴」。

鹹酥雞

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