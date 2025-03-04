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網購包裹報關金額太低！她一動作挨罵「卡死所有人」 釣出內行人揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
現在愈來愈多人會從國外網購物品回台。圖／pakutaso
現在愈來愈多人會從國外網購物品回台。圖／pakutaso

現今全球網購蓬勃發展，為避免不肖業者盜用他人個資進口非法物品，財政部關務署從2020年起啟用EZ WAY，要求跨境購物者需實名認證、交個案委任書，包裹才能順利清關、取得。不過有些報關業者為避免被課高額關稅，仍有低報金額的情形。近日有民眾因報關行申報金額太低，在海關實名委任處選擇「申報不符」，沒想到卻因此導致商品卡關，讓她不知如何是好。

原PO在Dcard發文說明經過，指出自己在海外買了價值逾3000元的商品，報關行卻只申報200元，由於金額落差太大，在收到EZ WAY委任通知時便選擇「申報不符」，之後便收到報關行聯絡，希望她能改成「申報相符」，否則會卡住無法報關。她表示其實是想依網路教學備註正確金額，卻沒有找到備註的地方，現在也不想違背良心改選申報不符，也很怕被海關抓到、誤會是逃漏稅，希望有人可以教她正確做法。

問題發出後，眾多網友驚訝留言，「還真有人會去按申報不符」、「業者想讓她省一點都沒辦法」、「超過2000要課稅唷！他們報的比較低，可能是為了不要讓你被課，結果自己按申報不符，真的笑死了」、「因為你的緣故，然後整批貨櫃又要延一兩天才能出關，難道良心會比較好過嗎」、「你如果不想騙人你就買貴一點蝦皮 ，不要害整櫃的人」、「原來是你嗎？我包裹一直不出關」。

原PO發文大逆風的狀況也讓部分網友難以置信，認為原PO誠實申報的作法沒有錯，點選申報相符就代表要對進口的包裹負責，若是真的是違法物品、原PO又便宜行事的話，後果不堪設想。有過來人也建議她以後遇到，「主動打電話過去報關行，請他們幫我改成正確單價」，並表示對方不改就要按申報不符。

文章也釣出現任報關業者回覆，指出原PO的做法「非常正確」，因為EZ WAY的目的就是要杜絕「詐騙業者使用你個人名義隨意進口包裹」，所以若發現申報金額與實際不符，可以致電報關業者告知正確價格，並請國外寄件方提供正確金額之發票，以利後續報關。

業者也解釋網友誤解的部分，指出選擇「申報不符」並不會導致未來被海關抽驗比率提升，報關業者也不會因此導致整個貨櫃不能作業。她表示，每天都有一堆找不到人的幽靈包裹，如果1個包裹就能造成如此巨大的影響，那報關行可能也做不下去了。

海關 網購 貨櫃

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