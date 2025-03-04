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巴黎適合獨旅嗎？她嚮往卻憂治安差 網分享防扒搶策略：好人很多別怕

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示她十分嚮往法國的羅浮宮等景點，想自己前往巴黎旅行。圖／ingimage
近日有網友發文，表示她十分嚮往法國的羅浮宮等景點，想自己前往巴黎旅行。圖／ingimage

最近十分流行獨旅，能夠自由地安排行程，不需遷就旅伴。近日有網友在PTT發文，表示她十分嚮往法國的羅浮宮等景點，想自己前往巴黎旅行。

但因為常常看到網友分享在巴黎被偷拐搶騙的心得，讓她有點害怕，因此她向網友提問，法國的治安到底適不適合獨旅自由行？

網友表示，巴黎的一大問題就是扒手很多，「他們那扒手的技能已經出神入化，擦肩而過的小碰撞，幾秒鐘就能摸走你身上的東西」、「扒手是蠻多的啦，小心一點是還好」。

除了扒手，也有被搶劫的可能，「扒手沒什麼好怕，只怕碰到用搶的，之前聽過有人跟團去但落單，結果被搶」、「上次去明顯被人盯上，擺明就是要搶我的行李箱」。

還有人分享自己遇到的情況，「路上會有假警察檢查你包包，火車上下車要小心一群小女孩，餐廳結帳要看一下明細有沒有多加菜」、「黑人會明目張膽的跟你推銷，不買不讓你走哦」、「很值得去，但騙子扒手多，當地人也是很痛恨」。

有網友認為不只巴黎，全歐洲的治安都差不多，而且亞洲人很容易成為目標，「東方人易成目標，每次去都被盯上。想去就放寬心，歐洲很多地方都這樣」、「的確是每次去都會被盯上，沒辦法，亞洲人=觀光客=肥羊」、「老實說歐洲很多觀光區的景點就是那樣，我朋友幾個人去義大利也是在巷子被一群人圍起來搶」。

也有網友分享在巴黎旅行的秘訣，「我是聽我朋友說臉越臭越好，不要看起來像觀光客。手機帶備用機（越便宜越好）護照放身上最裡面，還有絕對不要回應人，一旦覺得有人圍上來馬上混入人群中」、「不要帶現金和包，手機繩要綁好，絕對不要對任何主動靠近的人有反應就好了」、「推運動腰包，放重要財物貼著肚子用衣服遮住，另外有陌生人主動搭話絕對不要理會，除此之外覺得治安還蠻好的」。

但也有人分享，巴黎其還是有很多好人的，「上次去玩對巴黎人印象蠻好的，他們會主動幫忙。有一次問路，對方直接帶我過去，在地鐵和火車上遇到黑人來討錢馬上有人幫忙趕人」、「男女老少都很友善會主動詢問需不需要幫忙，主動指路主動翻譯，很多好人」。

巴黎 搶劫 法國 獨旅 觀光客

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