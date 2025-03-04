都是奧客逼出來的！咖啡店「拒接10歲以下兒童」曝慘況 店鴨也受害

每個規定或限制背後都有故事。台中沙鹿一間咖啡店因不斷出現無法控管幼兒的家長，讓孩子任意跑跳搞破壞、欺負店內小動物，無比心累的情況下貼出公告，表示未來不再接待10歲以下的兒童入店消費。公告一出，吸引不少網友支持，連店員都喊「讚啦」、「終於不用面對恐龍家長跟白目小孩了」。

咖啡店業者近日於社群軟體上發出公告，表示因長期以來一直有家長無法在吃飯之餘顧好自己的小孩，放任小孩欺負鴨子、嚇鴨子、到處跑跳破壞裝飾、跑去廁所玩水不關等行為，家長除了不管不顧，被提醒還會反過來對店家生氣，無奈之下只能選擇拒絕接待10歲以下兒童，店家嘆「小孩沒有錯」，但未來「只接待熟客的小孩以及新生兒」。

此一決定獲得網友一致支持，「支持，服務不該無限上綱，客戶至上的觀念該改改了」、「我蠻支持的，有時候真的被哪些不管教的家長給吵死跟氣死」、「所以不要說台灣對小孩不友善，都是這些家長害的」、「小孩子不麻煩，麻煩的都是家長」、「服務業深感體會。真的很多家長不管自己的小孩，勸說就只是敷衍了事喊一下或是回答他只是小孩」、「每次看到這種公告都好氣，氣那些害我們沒辦法去的人，我們已經很努力外出用餐完整理乾淨，過程不吵鬧、上廁所也注意整潔，但就是這些人讓我們的努力前功盡棄。同時又為店家抱不平，真的辛苦你們了」

店家後續也透露讓規定誕生的最後一根稻草。他指出其實已經忍耐3年了，但最近對一個小妹妹提醒「那個不可以撞喔」，直接被家長嗆「過來啦我們回家，什麼爛店」，就是這句話讓他決定不再繼續忍耐。

事實上，該店家在去（2024）年5月時就曾因家長放任小孩尖叫吵鬧、追逐鴨子、踢鴨子、亂丟餐具等行為，公告針對孩童收取清潔費，並希望將心比心，不要因為被破壞的不是自己家，就當沒看到店家規則，任由小孩破壞，「沒有店家想要規矩一堆、都是被奧客逼出來的」。該文下也表示「再被逼下去都要考慮禁止兒童了」。