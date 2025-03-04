妻怕地震…他量身打造防災包當周年禮物！網讚貼心提改良意見

誰說結婚紀念禮物一定要走浪漫路線？近日一位網友發文，表示自己幫超怕地震的老婆精心準備了「防災包」作為結婚三周年紀念禮物，讓網友直呼貼心。

原PO在Dcard發文，表示自己的老婆很怕地震，除了劇烈的搖晃，災後的混亂、逃難時的不確定感更是讓她焦慮。於是，原PO決定在結婚3周年紀念日送她一個專屬的防災包。

原PO表示，這個防災包有經過精心設計。本來他恨不得將所有東西都塞進去，但這樣根本提不動！於是他開始思考負重、救災時間、便利性，並參考大量資料，最終製作了一個實用版的防災包。

原PO表示這個防災包是根據他們自身的情況設計的。他住在舊大樓的10樓，位於松山車站附近，周邊有國小和大廟，靠近避難所。

因為台灣的便利性很高，只要能行動，帶著手機與錢包就能活下來。但如果嚴重到影響基礎設施，就要考慮如何安全地從10樓撤離，以及如何在避難所撐到物資到來。

根據這些要點，他在防災包中準備了以下物資：

原PO的妻子在看到防災包後，比原PO想像中還要開心，她表示這個包讓她安心許多，她終於知道地震時該帶什麼，不用「在混亂中胡亂抓東西」。原PO也覺得，防災包除了能應對災害，更能提供安全感，「當我們知道該怎麼做，就不會那麼害怕未知」。

原PO的文章也引來網友分享自己的建議，「推薦哨子、免洗內褲，這些東西不重」、「輕便雨衣–可防水、塞衣服裡可保暖，哨子–不一定有力氣喊時可使用，棉質手套–若地震倒塌用手挖可使用」、「倒塌可能會有尖銳物，登山鞋換成防刺穿鞋底的鋼頭鞋較安全」。