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妻怕地震…他量身打造防災包當周年禮物！網讚貼心提改良意見

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文，表示自己幫超怕地震的老婆精心準備了「防災包」作為結婚三周年紀念禮物，讓網友直呼貼心。圖／ingimage
近日一位網友發文，表示自己幫超怕地震的老婆精心準備了「防災包」作為結婚三周年紀念禮物，讓網友直呼貼心。圖／ingimage

誰說結婚紀念禮物一定要走浪漫路線？近日一位網友發文，表示自己幫超怕地震老婆精心準備了「防災包」作為結婚三周年紀念禮物，讓網友直呼貼心。

原PO在Dcard發文，表示自己的老婆很怕地震，除了劇烈的搖晃，災後的混亂、逃難時的不確定感更是讓她焦慮。於是，原PO決定在結婚3周年紀念日送她一個專屬的防災包。

原PO表示，這個防災包有經過精心設計。本來他恨不得將所有東西都塞進去，但這樣根本提不動！於是他開始思考負重、救災時間、便利性，並參考大量資料，最終製作了一個實用版的防災包。

原PO表示這個防災包是根據他們自身的情況設計的。他住在舊大樓的10樓，位於松山車站附近，周邊有國小和大廟，靠近避難所。

因為台灣的便利性很高，只要能行動，帶著手機與錢包就能活下來。但如果嚴重到影響基礎設施，就要考慮如何安全地從10樓撤離，以及如何在避難所撐到物資到來。

根據這些要點，他在防災包中準備了以下物資：

1、登山鞋

畢竟地震時不一定能立即撤離，有時要等局勢穩定後再行動。登山鞋能提供更好的支撐與防護，是最實際的選擇。

2、簡單但實用的防災物資

原PO準備了手電筒、行動電源、簡易醫療包與常備藥品以及一天份的飲食與飲水。他也在ChatGPT的建議下加入了救難毯與手搖式收音機，以應對極端天氣或訊息中斷的情況，是「有防災感」的裝備。

3、安全帽

原PO在安全帽的種類選擇上猶豫了很久，但最終選擇了輕便型安全帽。他認為安全帽的作用主要是提供基本保護，「真正的大型落物砸下來，安全帽也擋不住」，最重要的還是從10樓撤離，因此不需要長時間配戴。

原PO的妻子在看到防災包後，比原PO想像中還要開心，她表示這個包讓她安心許多，她終於知道地震時該帶什麼，不用「在混亂中胡亂抓東西」。原PO也覺得，防災包除了能應對災害，更能提供安全感，「當我們知道該怎麼做，就不會那麼害怕未知」。

原PO的文章也引來網友分享自己的建議，「推薦哨子、免洗內褲，這些東西不重」、「輕便雨衣–可防水、塞衣服裡可保暖，哨子–不一定有力氣喊時可使用，棉質手套–若地震倒塌用手挖可使用」、「倒塌可能會有尖銳物，登山鞋換成防刺穿鞋底的鋼頭鞋較安全」。

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