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日人PO照批遊客亂丟垃圾！台網友見一熟悉「藥罐」 直呼：丟臉哪

聯合新聞網／ 綜合報導
2024年到日本旅遊的外國人高達3686萬人次，改寫2019年最高紀錄。路透
2024年到日本旅遊的外國人高達3686萬人次，改寫2019年最高紀錄。路透

日本政府觀光局推估2024年約有逾3600萬外籍旅客訪日，來自中國大陸、南韓及台灣的遊客分居前三名，除了帶動觀光商機，也造成不少觀光公害。近日一位日本網友發文抱怨，有遊客在奈良公園亂丟垃圾，不僅造成環境髒亂，也危及當地鹿群的健康，引發關注。有網友發現推文的垃圾照片裡，竟有台灣人熟悉的「友露安」藥罐，不禁直呼：「丟臉哪！」

日本一名網友在「X（推特）」貼出一張垃圾照並寫下「警告文」，指出「全部都是中國和韓國的垃圾，如果鹿吃下它會怎麼樣呢？不禮貌的人不該來這裡觀光，我感到非常難過與憤怒」，怒轟：「滾出日本！」。

從推文的垃圾照中，有寫著英文的面紙包、紅色的韓文標籤及藍色煙彈盒子，另外還有一樣是國人非常熟悉的感冒藥水玻璃瓶──「三支雨傘標 友露安」。臉書粉專「日本省錢小站」分享此貼文，並呼籲大家不要亂丟垃圾。

貼文曝光引發關注，網友紛紛留言 ，「丟臉，垃圾帶走很難嗎？」、「感冒糖漿，看就知道是阿公阿嬤團」、「友露安應該是逮丸郎了啦…」、「讓世界再一次看到台灣？」、「丟臉哪！」。

出國旅遊 奈良 奈良鹿 日本

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