快訊

台中地政局長涉貪 傳檢方從臉書扒「高檔料理照」成鐵證？

蘋果全新音樂體驗！教你iPhone「隱藏設定」 耳機秒變立體音效超震撼

趕退休師葉霸出場掀議 傅崐萁致歉「一切到我為止」

228收假爆人潮！知名媒體人遭美女乘客「轟下高鐵」 結局出乎意料

聯合新聞網／ 綜合報導
知名主持人分享高鐵乘車經驗。圖擷自楊月娥臉書
知名主持人分享高鐵乘車經驗。圖擷自楊月娥臉書

知名媒體人楊月娥在連續假期南下嘉義參加喜宴，返程時搭高鐵被滿滿的人潮嚇到，好不容易等到第二班車才能擠上去，卻遭一名年輕美麗的女乘客喝斥「下去」，溝通不成只好下車。沒想到「轉身看見新風景」，被站務人員引導到其他車廂，還覓得一個靠窗空位，一路坐回台北，直呼感恩。這段搭高鐵的經驗，讓她深覺感慨，「運氣這事真難說」。

楊月娥在臉書發文，一開頭就寫道「我被轟下高鐵」。她表示228連假南下嘉義喝喜酒，沒訂到回程票，只好去排自由座，但被高鐵滿滿人潮盛況嚇到，等到第二班車才好不容易擠進車廂。但才剛踏進車廂，就遭眼前一名年輕美麗的女子吼：「不要再上來了，擠不進來，下去。」

雖遭到怒吼，楊月娥仍和氣的詢問：「能往車裡走嗎？」此時，身後的一名女子也開口問：「可以上去嗎？」沒想到，車內的那名美女又再吼一次「下去」。楊月娥仍保持冷靜，平和地對那位美女說：「收假，人多，大家都不容易…」，之後就轉身下車。

沒想到，剩不到10秒就要發車的時候，高鐵站務人員表示：「前面車廂開放站位」，要大家趕緊往前走。楊月娥夫妻立馬跑起來，鑽進商務艙車廂，再被引導至5號車廂，而且竟然在站滿人的車廂裡幸運的發現一個靠窗空位，還能一路坐回台北，讓她直呼感恩。

楊月娥表示，這次的高鐵乘車經驗，先被吼又被轟下車，然後還能另外找到位子坐，讓她深感「運氣這事真的很難說」，也藉由祝福新人，強調善意的溝通很重要，「好好說話是藝術，好命是說出來的」，切莫讓惡言葬送了幸福。

社群媒體 自由座 高鐵

相關新聞

228收假爆人潮！知名媒體人遭美女乘客「轟下高鐵」 結局出乎意料

知名媒體人楊月娥在連續假期南下嘉義參加喜宴，返程時搭高鐵被滿滿的人潮嚇到，好不容易等到第二班車才能擠上去，卻遭一名年輕美麗的女乘客喝斥「下去」，溝通不成只好下車。沒想到「轉身看見新風景」，被站務人員引導到其他車廂，還覓得一個靠窗空位，一路坐回台北，直呼感恩。這段搭高鐵的經驗，讓她深覺感慨，「運氣這事真難說」。

出國怕被要求代購？內行人推「1國家」能躲過：連開口都不敢

台灣人喜歡出國，其中最常去的地方為亞洲日韓等地。通常去這兩個國家，都會有不少人希望可以幫忙代購，但如果沒有談好，可能會發生不愉快的糾紛。有網友好奇，去哪個國家比較不會被要求代購，有過來人指出，通常到這個國家，真的沒有人敢說要代購。

立委提案為國軍加薪…他質疑榮譽感何在？內行打臉：美軍也靠錢

國民黨立委徐巧芯於2月底提案，擬將志願役加給提升2萬、現有戰鬥加給雙倍、另新增超時加給，同時將1年期義務役薪資比照最低薪資。有網友提出質疑，認為身邊參軍的人都沒有為了保家衛國而入伍的，就算提高薪資，榮耀何在呢？對此，網友們普遍支持加薪，認為生活是基本，「愛國之前，要有生活」。

「猴蕉」調味罐裝什麼？ 內行解答：放棄諧音梗已經Taiwan了

一名網友近日到外用餐，發現調味罐標籤上寫著大大的「猴蕉」兩字，讓他相當困惑。貼文曝光後，也掀起熱烈討論，不少網友也不解為何要這樣寫，也有內行跳出來解釋，其實這是台語翻成國語的寫法。

落地玻璃活春宮！戶外播強勁音樂 長髮女屋內狂擺 網︰有節奏

與伴侶情到濃時親熱屬正常事，但要慎防被人看到。網上流傳1條影片，當時戶外現場正播放強勁音樂，但附近大廈樓上1個單位完全零遮掩…

師傅狂開「平價版」…鼎泰豐為何不會倒？ 老饕曝3優勢：完全不同檔次

鼎泰豐是台灣著名的美食餐廳之一，除了本地人愛吃外，也是不少國外觀光客指定來台必吃。不過其實有許多鼎泰豐的廚師在離開後也自行創立店家，因此有許多「平替」餐廳，但鼎泰豐仍然屹立不搖，生意還是相當好，有網友曝光有三大要素，讓它能繼續生意興隆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。