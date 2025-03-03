出國怕被要求代購？內行人推「1國家」能躲過：連開口都不敢

台灣人喜歡出國，其中最常去的地方為亞洲日韓等地。通常去這兩個國家，都會有不少人希望可以幫忙代購，但如果沒有談好，可能會發生不愉快的糾紛。有網友好奇，去哪個國家比較不會被要求代購，有過來人指出，通常到這個國家，真的沒有人敢說要代購。

網友在Dcard以「去哪裡玩比較不會被要求代購？」為題發文，他表示大家都很喜歡旅遊，但是其中唯獨「代購」這點最讓他無法理解，因為現在網購非常方便，很多東西都可以在購物平台買到，因此不懂代購的目的和意義何在。

原PO也進一步指出，他自己想過，可能是有「產地情結」，覺得一定要當地買的比較好？或是懶得出去玩，卻又想蹭人家旅遊的紅利？原PO認為「買禮物給你，是我『願意』，不是我『應該』」。對此，他也很好奇去哪裡比較不會遇到這種事，他自己經驗是去中國大陸玩從沒被要求代購過。

不少過來人見文後也回應，「我都假裝答應但會提但書，行程不順就沒辦法買，幾次後就沒人會再白目了」、「你該換的是朋友而不是出遊地點，我一年出國兩次除了家人從來沒有被要求代購」、「除了家人跟主管，其他人都沒必要跟他們說你要出國啊，不要說就不會被要求代購了」。

也有人列出有些國家的確比較少被要求代購，「菲律賓吧，真的沒什麼好買」、「北韓，我去沒有一個同事敢說要代購，甚至還問我為什麼可以去」、「柬埔寨，但要回得來」、「中國任何一個地方！這是真的，屢試不爽」、「埃及、巴基斯坦、以色列」。