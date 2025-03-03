「猴蕉」調味罐裝什麼？ 內行解答：放棄諧音梗已經Taiwan了
一名網友近日到外用餐，發現調味罐標籤上寫著大大的「猴蕉」兩字，讓他相當困惑。貼文曝光後掀起熱烈討論，不少網友不解為何要這樣寫，有內行則跳出來解釋，其實這是台語翻成國語的寫法。
原PO前天（1日）在臉書社團《路上觀察學院》貼出照片，可以看到他在外用餐，而手上拿著一瓶調味罐，從外觀上，完全看不出瓶內裝的是什麼東西，上面的標籤僅寫著「猴蕉」兩個字，讓原PO看了不禁直呼「胡椒就胡椒，給我猴蕉是怎樣」。
貼文曝光至今，已吸引逾5500人按讚、超過300則分享。有網友直呼自己唸很多次，還是搞不太懂意思，就有內行人解答「這是台語翻成國語寫法」、「應該是猴揪」、「他寫錯了，應該是『猴蕉混』」。
也有網友打趣說道，「有沒有猴蕉岩」、「餐廳主打：懂得都懂」、「猴糾羊」、「現在流行什麼？流行諧音梗啊」、「台語花因啦」、「要台灣人放棄諧音梗已經Taiwan了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言