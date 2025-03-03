「猴蕉」調味罐裝什麼？ 內行解答：放棄諧音梗已經Taiwan了

鼎泰豐是台灣著名的美食餐廳之一，除了本地人愛吃外，也是不少國外觀光客指定來台必吃。不過其實有許多鼎泰豐的廚師在離開後也自行創立店家，因此有許多「平替」餐廳，但鼎泰豐仍然屹立不搖，生意還是相當好，有網友曝光有三大要素，讓它能繼續生意興隆。

2025-03-03 10:51