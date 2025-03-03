立委提案為國軍加薪…他質疑榮譽感何在？內行打臉：美軍也靠錢

國民黨立委徐巧芯於2月底提案，擬將志願役加給提升2萬、現有戰鬥加給雙倍、另新增超時加給，同時將1年期義務役薪資比照最低薪資。有網友提出質疑，認為身邊參軍的人都沒有為了保家衛國而入伍的，就算提高薪資，榮耀何在呢？對此，網友們普遍支持加薪，認為生活是基本，「愛國之前，要有生活」。

一名男網友在Dcard發文，表示他有看到立委提修法，擬提高國軍薪水的消息，他做為退役軍人，發現同梯之所以參軍的原因大多都是「沒志向」、「沒錢」，並沒有人是真的為了保衛中華民國而入伍的。

原PO表示，身邊的人聽到國歌或看到國旗都沒有感覺，上級長官的態度就是「程序走完，別鬧事惹麻煩，待到退伍就好」，宣誓時更不用發聲，看起來「合群」就好。此情形讓他質疑，就算加薪，軍人的榮耀要何在呢？

此文一出，不少網友認為生活是基本，要先保障生活再談愛國，「先有家，才有國，愛國之前，要有生活，我們是為了家人、為了自己才去當兵的，連家都養不起，談何愛國？先提高薪水跟訓練質量，減少沒用的業務再來談愛國吧」、「小家都照顧不來了，談什麼國家大事啊？當警察是為了社會秩序才選擇當警察嗎？做工程師是為了提高國家總體經濟嗎？大家都是為了小家，一定會有想為國家，但前提是國家要先為國民，人民才會想付出吧」。

也有不少網友支持加薪，「加薪是好事，但訓練的士兵跟幹部的水準要求是不是也要有一定的考核，後續才不會有什麼爭議」、「美軍也是靠錢和福利在招募的，愛國心只是附帶，如果比照台灣的薪資待遇，美軍馬上也有嚴重的缺員問題。錢雖然簡單暴力，看似無腦，實際上一直都是招募的最大誘因，沒有之一」。