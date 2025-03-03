快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

師傅狂開「平價版」…鼎泰豐為何不會倒？ 老饕曝3優勢：完全不同檔次

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
鼎泰豐。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

鼎泰豐是台灣著名的美食餐廳之一，除了本地人愛吃外，也是不少國外觀光客指定來台必吃。不過其實有許多鼎泰豐的廚師在離開後也自行創立店家，因此有許多「平替」餐廳，但鼎泰豐仍然屹立不搖，生意還是相當好，有網友曝光有三大要素，讓它能繼續生意興隆。

網友在PTT以「鼎泰豐為什麼不會倒？」為題發文，他表示自己已經觀察很久，現在有一堆餐廳都說是鼎泰豐前師傅出來開的，包含了小籠包店或是炒飯店，大家可以去吃平替版就好，有平民的價格鼎泰豐的享受，但是鼎泰豐卻不會倒，很好奇背後原因。

此文一出也有不少人回應表示，「品牌效應，有老客戶，死忠」、「你去吃那些平替店就知道啦，味道有差」、「有些人是為了打卡吧」、「因為就是沒得挑啊」、「號稱鼎泰豐，實際根本比不上」、「每次看到去吃平替山寨的我都會露出同情的眼神」、「完全不同檔次」。

最多網友認為的三大原因為，「服務優秀、味道好吃、環境品質穩定」，「乾淨又明亮，食物還有一定水準」、「人家有在品牌上下功夫的，不是只有食物，用餐環境、服務都有一定水準的」、「號稱鼎泰豐師傅出來開的餐廳，就算料理手法一樣好了，食材不可能也是一樣，一定會有差」、「乾淨衛生、美味好吃、品質穩定、服務好、上菜速度快，怎麼可能倒」。

鼎泰豐

延伸閱讀

00887爭議永豐挨罰60萬、一年不得募新基金 網抓1重點：很嚴重

桃園平替版鼎泰豐！蒸餃、大餅捲牛肉、餡餅、蔥油餅統統有 還有「金字塔炒飯」要點

芙阿嬤吃鼎泰豐！小編發文「豆苗的芙莉蓮」卻遭日網質疑：不是空心菜嗎？

年後拚轉職 新北新春就博會11日登場 2500職缺最高75K

相關新聞

落地玻璃活春宮！戶外播強勁音樂 長髮女屋內狂擺 網︰有節奏

與伴侶情到濃時親熱屬正常事，但要慎防被人看到。網上流傳1條影片，當時戶外現場正播放強勁音樂，但附近大廈樓上1個單位完全零遮掩…

師傅狂開「平價版」…鼎泰豐為何不會倒？ 老饕曝3優勢：完全不同檔次

鼎泰豐是台灣著名的美食餐廳之一，除了本地人愛吃外，也是不少國外觀光客指定來台必吃。不過其實有許多鼎泰豐的廚師在離開後也自行創立店家，因此有許多「平替」餐廳，但鼎泰豐仍然屹立不搖，生意還是相當好，有網友曝光有三大要素，讓它能繼續生意興隆。

她討厭騎士手放煞車上「很危險」 網傻眼：求妳別上路

騎車時手不該碰煞車？一名女網友在Dcard上發布貼文，呼籲騎士們在騎車時手不要放在煞車上，她表示機車煞車感應其實很靈敏，很容易誤觸造成後方困擾，希望大家能將訊息分享給親朋好友改掉這個壞習慣，讓後方的人能更清楚觀察前方有沒有煞車。貼文曝光後，網友傻眼，「妳不適合騎車，結案」。

貨車載貨「比車身還寬」 行駛中還掉物！用路人看傻眼

大貨車裝載貨物時，必須遵守多項安全規範，以確保行車安全與道路秩序，其載貨的寬度不可超過車身，高度也有相關限制。有網友近日在路上遇到一台大貨車，該車車上的貨物過大，已明顯違規，甚至還有貨物從車上掉落，令人看了膽戰心驚。

他砸近萬元訂2晚溫泉旅館 開門後見格局氣炸：像睡在廁所

228連假進入尾聲，許多民眾會趁著假期到外縣市遊玩，留宿一晚。不過，有網友表示自己住宿「大踩雷」，花了近5000元台幣，卻住到像「睡在廁所裡」的房間，讓他超傻眼，氣得發文抱怨。該貼文曝光後，也引發網友討論。

日本超商「買一送一」拿2件被收原價？教師曝真相網讚：單身者友善

「買一送一」是市面上常見的促銷手法，但若是不仔細看清楚商家規則，則可能撿便宜不成反吃虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。