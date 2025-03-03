師傅狂開「平價版」…鼎泰豐為何不會倒？ 老饕曝3優勢：完全不同檔次

鼎泰豐是台灣著名的美食餐廳之一，除了本地人愛吃外，也是不少國外觀光客指定來台必吃。不過其實有許多鼎泰豐的廚師在離開後也自行創立店家，因此有許多「平替」餐廳，但鼎泰豐仍然屹立不搖，生意還是相當好，有網友曝光有三大要素，讓它能繼續生意興隆。

網友在PTT以「鼎泰豐為什麼不會倒？」為題發文，他表示自己已經觀察很久，現在有一堆餐廳都說是鼎泰豐前師傅出來開的，包含了小籠包店或是炒飯店，大家可以去吃平替版就好，有平民的價格鼎泰豐的享受，但是鼎泰豐卻不會倒，很好奇背後原因。

此文一出也有不少人回應表示，「品牌效應，有老客戶，死忠」、「你去吃那些平替店就知道啦，味道有差」、「有些人是為了打卡吧」、「因為就是沒得挑啊」、「號稱鼎泰豐，實際根本比不上」、「每次看到去吃平替山寨的我都會露出同情的眼神」、「完全不同檔次」。

最多網友認為的三大原因為，「服務優秀、味道好吃、環境品質穩定」，「乾淨又明亮，食物還有一定水準」、「人家有在品牌上下功夫的，不是只有食物，用餐環境、服務都有一定水準的」、「號稱鼎泰豐師傅出來開的餐廳，就算料理手法一樣好了，食材不可能也是一樣，一定會有差」、「乾淨衛生、美味好吃、品質穩定、服務好、上菜速度快，怎麼可能倒」。