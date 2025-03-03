落地玻璃活春宮！戶外播強勁音樂 長髮女屋內狂擺 網︰有節奏

與伴侶情到濃時親熱屬正常事，但要慎防被人看到。網上流傳1條影片，當時戶外現場正播放強勁音樂，但附近大廈樓上1個單位完全零遮掩，1名長髮女子正在上下激烈擺動身體，疑正與他人發生性行為。雖然影片沒有任何裸露畫面，但女子的動作令人想入非非。許多網友笑言「好有節奏」、「打羽毛球？」。

落地玻璃正上演「活春宮」

相關影片長約14秒，近日在各個社交平台瘋傳，沒有交代到事發地點和時間，現場當時戶外正在播放強勁音樂，甚有節奏，不排除讓人在戶外跳舞。但有在場人士沒有專心享受音樂，反而留意到附近大廈樓上有裝設了落地玻璃，屋內人在沒有關窗簾的情況下上演一幕「活春宮」。

長髮女身體擺動 網友︰隨音樂律動

從窗外望往大廈，見到1名長髮女子的身影正上下激烈運動，疑正與他人發生性行為，雖然看不清裸露畫面，但長髮女彎腰向後，之後又伏向前面，動作惹人遐想。

大量網友笑言「救人要緊」、「可能做CPR」、「埋頭苦幹」、「隨著音樂運動」。

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文章授權轉載自《香港01》