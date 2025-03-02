快訊

煮30年還是失敗！饕客點名1款經典泡麵：全台最麻煩

基輔獨立報社論：川普不挺烏克蘭美國人挺 曝收大批美讀者致歉

她討厭騎士手放煞車上「很危險」 網傻眼：求妳別上路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard呼籲，為了安全騎車，手不要放在煞車上。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard呼籲，為了安全騎車，手不要放在煞車上。 示意圖／ingimage

騎車時手不該碰煞車？一名女網友在Dcard上發布貼文，呼籲騎士們在騎車時手不要放在煞車上，她表示機車煞車感應其實很靈敏，很容易誤觸造成後方困擾，希望大家能將訊息分享給親朋好友改掉這個壞習慣，讓後方的人能更清楚觀察前方有沒有煞車。貼文曝光後，網友傻眼，「妳不適合騎車，結案」。

原PO表示很多人都會右手催油門、左手放煞車上，可能是為了更快速的反應，但她認為這樣非常危險，後面的人看到煞車燈會是一閃一閃或是持續亮著，在路上只要看到上述兩種情況，通常都是騎士把手放在煞車上。理解有人會說不壓煞車就不會亮，但她也強調現在煞車設計靈敏，希望大家能改掉這個舉動，讓後面的人能更好判斷是否有煞車。

貼文曝光後網友紛紛抨擊，「妳還是不要上路的好」、「妳還是不要騎車好了」、「放煞車上才是對的好嗎！出事時比較容易反應，況且妳後車本來就要注意前車車況，防衛駕駛懂不懂」、「為突如其來的急煞做準備，而且認為這樣才是對的」、「本來就要放煞車上，如果突然有東西衝出來妳負責？」

不過也有網友挺原PO，「我真的覺得台灣交通沒救了，原來手放煞車上是基本常識，那開車左腳要不要也放煞車上？」、「全世界沒有任何安駕課程會教妳隨時手放在煞車上」、「我朋友說我幹嘛一直按煞車，我回家測了一下，原來我稍微輕輕按壓到的話，煞車就亮了」、「我是不放煞車上的那派，油門控制好就好」、「我真的在路上看到一堆只是單純放在煞車上的人，煞車燈就是一直閃，超級可怕」。

騎士

延伸閱讀

南橫落石突滾下煞車不及 重機騎士為閃巨石摔車受傷

獨／前車開車門後車撞上！「這原因」後車要賠4萬5千元

蘇花改遊覽車追撞調查出爐 運安會：駕駛超速、煞車晚

路口黃燈亮起究竟要急煞還是衝過去？警方回應了

相關新聞

她討厭騎士手放煞車上「很危險」 網傻眼：求妳別上路

騎車時手不該碰煞車？一名女網友在Dcard上發布貼文，呼籲騎士們在騎車時手不要放在煞車上，她表示機車煞車感應其實很靈敏，很容易誤觸造成後方困擾，希望大家能將訊息分享給親朋好友改掉這個壞習慣，讓後方的人能更清楚觀察前方有沒有煞車。貼文曝光後，網友傻眼，「妳不適合騎車，結案」。

貨車載貨「比車身還寬」 行駛中還掉物！用路人看傻眼

大貨車裝載貨物時，必須遵守多項安全規範，以確保行車安全與道路秩序，其載貨的寬度不可超過車身，高度也有相關限制。有網友近日在路上遇到一台大貨車，該車車上的貨物過大，已明顯違規，甚至還有貨物從車上掉落，令人看了膽戰心驚。

他砸近萬元訂2晚溫泉旅館 開門後見格局氣炸：像睡在廁所

228連假進入尾聲，許多民眾會趁著假期到外縣市遊玩，留宿一晚。不過，有網友表示自己住宿「大踩雷」，花了近5000元台幣，卻住到像「睡在廁所裡」的房間，讓他超傻眼，氣得發文抱怨。該貼文曝光後，也引發網友討論。

日本超商「買一送一」拿2件被收原價？教師曝真相網讚：單身者友善

「買一送一」是市面上常見的促銷手法，但若是不仔細看清楚商家規則，則可能撿便宜不成反吃虧...

精油滴口罩能消毒？過來人推1物喊「沒確診過」！醫師給正解

台灣近期流感還在高峰期，一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

護理師加班苦撐「薪水不如牙助」準備跳槽 過來人淚曝真相喊：恭喜

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞嚴重，前線基層壓力大，不少人興起離職念頭，有護理師還開直播吐槽醫院徵人月薪僅3萬「誰要做啊」。有網友也表示，急診護理師加班後的薪水還不如牙醫助理高，工作又累，話題引起熱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。