她討厭騎士手放煞車上「很危險」 網傻眼：求妳別上路

騎車時手不該碰煞車？一名女網友在Dcard上發布貼文，呼籲騎士們在騎車時手不要放在煞車上，她表示機車煞車感應其實很靈敏，很容易誤觸造成後方困擾，希望大家能將訊息分享給親朋好友改掉這個壞習慣，讓後方的人能更清楚觀察前方有沒有煞車。貼文曝光後，網友傻眼，「妳不適合騎車，結案」。

原PO表示很多人都會右手催油門、左手放煞車上，可能是為了更快速的反應，但她認為這樣非常危險，後面的人看到煞車燈會是一閃一閃或是持續亮著，在路上只要看到上述兩種情況，通常都是騎士把手放在煞車上。理解有人會說不壓煞車就不會亮，但她也強調現在煞車設計靈敏，希望大家能改掉這個舉動，讓後面的人能更好判斷是否有煞車。

貼文曝光後網友紛紛抨擊，「妳還是不要上路的好」、「妳還是不要騎車好了」、「放煞車上才是對的好嗎！出事時比較容易反應，況且妳後車本來就要注意前車車況，防衛駕駛懂不懂」、「為突如其來的急煞做準備，而且認為這樣才是對的」、「本來就要放煞車上，如果突然有東西衝出來妳負責？」

不過也有網友挺原PO，「我真的覺得台灣交通沒救了，原來手放煞車上是基本常識，那開車左腳要不要也放煞車上？」、「全世界沒有任何安駕課程會教妳隨時手放在煞車上」、「我朋友說我幹嘛一直按煞車，我回家測了一下，原來我稍微輕輕按壓到的話，煞車就亮了」、「我是不放煞車上的那派，油門控制好就好」、「我真的在路上看到一堆只是單純放在煞車上的人，煞車燈就是一直閃，超級可怕」。