他砸近萬元訂2晚溫泉旅館 開門後見格局氣炸：像睡在廁所

228連假進入尾聲，許多民眾會趁著假期到外縣市遊玩，留宿一晚。不過，有網友表示自己住宿「大踩雷」，花了近5000元台幣，卻住到像「睡在廁所裡」的房間，讓他超傻眼，氣得發文抱怨。該貼文曝光後，也引發網友討論。

一名網友在PTT上發文，表示自己是個愛台灣、支持國旅的人，時常到全台各地遊玩，不過這次挑了一晚要價4861元台幣的溫泉旅館，開門後格局卻像床放在廁所裡，自己原本打算留宿2晚，不料卻連睡都睡不好，讓他氣得發文抱怨：「這房型就是平常給人家休息三小時泡溫泉的，怎麼好意思收9千」。

貼文曝光後，不少網友回應，「我住日本湯澤，走路7分鐘到滑雪場，24小時都有暖氣，乾淨舒適，4天也才5千多而已」、「笑死，花9九千睡廁所」、「國旅還不如在家睡覺」、「我在富國島villa，兩晚9000，房前還有泳池」、「裝潢還行，不過也太貴」、「台旅真的是有錢人才玩得起，我還是出國好了」。

不過，也有人認為連假期間旅館供不應求，價格本來就會隨之提升，「價格公開透明，自己愛住又愛嫌」、「飯店加上溫泉兩個字，價格就是會比同級飯店高」、「挑連假期間的觀光熱區飯店，拿價錢出來嘴」、「這不就是給人休息的，你訂錯了吧」、「我好像也有住過類似格局的，但那是青年旅館只要6百塊」。