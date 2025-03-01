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日本超商「買一送一」拿2件被收原價？教師曝真相網讚：單身者友善

聯合新聞網／ 綜合報導
日文老師分享，日本便利商店的買一送一，有時是給客人免費兌換券，指定日期來店時才能兌換。便利商店示意圖。圖／Ingimage
日文老師分享，日本便利商店的買一送一，有時是給客人免費兌換券，指定日期來店時才能兌換。便利商店示意圖。圖／Ingimage

「買一送一」是市面上常見的促銷手法，但若是不仔細看清楚商家規則，則可能撿便宜不成反吃虧。時常分享日文資訊的Nao老師近日發文表示，在日本便利商店購物時，如果看見「買一送一」標示，先別興沖沖地拿著2件商品去結帳，因為許多促銷是採取「任買一個，可獲得免費兌換券」的方式，且需在指定時間內才能兌換。

FB粉專「Nao老師・鬧日語」近日分享，他到日本便利商店買飲料時，看到寫著「1個買うと1個もらえる（買一送一）」的促銷標示，便高興地拿了2件商品去結帳，最後卻被收了原價。

Nao老師說明，細看標示會發現，它在右下角處寫著「任買一個，可以獲得免費兌換券」，並且指出需在規定的期限內進行兌換。所謂的買一送一，即是先買1瓶，給予兌換券後，在規定日期內拿兌換券再換1瓶，而不是像台灣直接拿2瓶去結帳、只收1瓶的錢，提醒大家赴日旅遊時要多留意，以免造成誤會。

貼文引起許多有相似經歷的網友熱議，「我上次去日本有看到類似的廣告詞，當下我直接問店員是不是可以馬上一併使用，很幸運可以立即使用」、「我過年去買也拿2瓶結帳，結果是現在買給買一送一單，下星期買（使用）那卷才有買一送一，然後就沒買放到過期」、「我之前也有這樣過，是買冰棒的時候，結果後來忘記換了」、「故意讓你一段時間後才能換，通常時間到了，你不是忘了，就是那張紙已經進垃圾桶了」。

也有人表示，日本的促銷手法對獨居者較友善，「日本的比較好，可以下周再去換來喝，台灣的就要一次喝兩瓶」、「是對單身者友善的買一送一呢」、「雖然得分兩次，不過一個人住的話會比較喜歡這種方式呢」。

便利商店 廣告 日文 日本

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