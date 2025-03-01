快訊

從健保點值、波波醫生到小腦袋 醫界政治版圖悄悄挪移

氣爆逾兩周！台中新光三越首日開放櫃哥櫃姐「拿私人物品」10時首批進入

聽新聞
0:00 / 0:00

精油滴口罩能消毒？過來人推1物喊「沒確診過」！醫師給正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？示意圖／AI生成
一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？示意圖／AI生成

台灣近期流感還在高峰期，一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

名女子擔心會中鏢，上網查資料發現，過去曾有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺病毒，PO上網後不少網友都表示，曾把白花油滴在口罩上，新冠肺炎大流行期間沒確診過，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，精油對抗病毒的效果尚不明確，防疫仍以勤洗手、戴口罩、打疫苗為主。

這名網友在Dcard以「可以用精油消毒嗎？」為題，指出近期流感很可怕，除了打流感疫苗外，看到新聞寫只要聞15分鐘的精油就可以殺菌，讓她好奇發問「15分鐘是怎麼吸法？直接滴在口罩裡可以嗎？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「新冠那時就是滴白花油，味道淡了就換口罩，一天2、3片，沒確診過」、「我直接滴幾滴白花油」、「推滴白花油，我阿嬤教的」、「我是用白花油消毒」、「精油要有尤加利樹油才有用」、「白花油滴口罩好像可行，都有尤加利，聞起來也很清爽」。

根據《中時新聞網》報導，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇說明，精油對抗病毒的效果尚不明確，面對流感時，勤洗手、戴口罩、接種疫苗才是更有效降低感染風險的方式。

此外，台大感染病權威、疾管署預防接種組召集人李秉穎在臉書表示，精油成分若含有薄荷醇，對幼兒有潛在危險性，具有神經抑制作用，無論內服或外用都不建議用使用，尤其是塗抹在鼻孔、臉部、胸部。

李秉穎也進一步指出，6種人其實不適合使用精油，包括未滿2歲之嬰幼兒、孕婦、哺乳婦女、有痙攣病史者、嚴重胃食道逆流或裂孔疝氣病人、膽或肝功能異常的病患。

口罩 流感疫苗 病毒 醫師

延伸閱讀

泰安櫻花祭女警「人比花嬌」！一票網友跪求IG…私房照全曝光

郭富城年近60依然凍齡！營養師揭男神養成4秘訣 3NG行為別做

用完的紙餐盒要回收嗎？環保局揭正解：丟錯恐罰6000元

日本UNIQLO宣布「停止更新臉書」！兩派網友掀論戰：FB過時了嗎？

相關新聞

精油滴口罩能消毒？過來人推1物喊「沒確診過」！醫師給正解

台灣近期流感還在高峰期，一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

護理師加班苦撐「薪水不如牙助」準備跳槽 過來人淚曝真相喊：恭喜

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞嚴重，前線基層壓力大，不少人興起離職念頭，有護理師還開直播吐槽醫院徵人月薪僅3萬「誰要做啊」。有網友也表示，急診護理師加班後的薪水還不如牙醫助理高，工作又累，話題引起熱

1家三口電費270元「公共電費近3倍」 他無奈：住大樓的痛

不少家庭每個月都會查看用了多少電量及電費。

女公務員流行帶便當？他不解「累又耗時」 網揭關鍵：不只為省錢或減肥

「午餐吃什麼」是上班族每天面對的難題，有公職體系新鮮人注意到，周遭女同事不論年紀，幾乎都是自備便當，好奇「這是不是一種流行？」，畢竟上班就很累了，下班還要花時間做便當，是為了省錢還是比較健康嗎？

虎航空服促銷狂喊「慶祝228」乘客傻眼 挨批：賺錢不能沒底線

228將至，雖有不少人趁著3天連假安排出遊行程，但也該謹記和平紀念日源自一場悲劇，需嚴肅看待。有民眾近日搭乘台灣虎航出國，聽到空服推銷免稅商品喊「慶祝228」，他不滿表示「非常不妥」。 原PO在

HOLA中和店宣布熄燈 在地人惋惜分析敗因「在捷運旁也不想去」

近日位於新北市中和捷運站旁的HOLA店宣布停業，大門入口處貼出「閉店公告」，營業至3月31日，引起不少雙和在地居民感到震驚與不解…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。