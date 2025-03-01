精油滴口罩能消毒？過來人推1物喊「沒確診過」！醫師給正解

台灣近期流感還在高峰期，一名網友擔心自己中標，上網查資料發現過去有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺菌，好奇實際上該怎麼做？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

名女子擔心會中鏢，上網查資料發現，過去曾有媒體報導，聞天然植物精油15分鐘可以殺病毒，PO上網後不少網友都表示，曾把白花油滴在口罩上，新冠肺炎大流行期間沒確診過，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，精油對抗病毒的效果尚不明確，防疫仍以勤洗手、戴口罩、打疫苗為主。

這名網友在Dcard以「可以用精油消毒嗎？」為題，指出近期流感很可怕，除了打流感疫苗外，看到新聞寫只要聞15分鐘的精油就可以殺菌，讓她好奇發問「15分鐘是怎麼吸法？直接滴在口罩裡可以嗎？」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「新冠那時就是滴白花油，味道淡了就換口罩，一天2、3片，沒確診過」、「我直接滴幾滴白花油」、「推滴白花油，我阿嬤教的」、「我是用白花油消毒」、「精油要有尤加利樹油才有用」、「白花油滴口罩好像可行，都有尤加利，聞起來也很清爽」。

根據《中時新聞網》報導，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇說明，精油對抗病毒的效果尚不明確，面對流感時，勤洗手、戴口罩、接種疫苗才是更有效降低感染風險的方式。

此外，台大感染病權威、疾管署預防接種組召集人李秉穎在臉書表示，精油成分若含有薄荷醇，對幼兒有潛在危險性，具有神經抑制作用，無論內服或外用都不建議用使用，尤其是塗抹在鼻孔、臉部、胸部。

李秉穎也進一步指出，6種人其實不適合使用精油，包括未滿2歲之嬰幼兒、孕婦、哺乳婦女、有痙攣病史者、嚴重胃食道逆流或裂孔疝氣病人、膽或肝功能異常的病患。