護理師加班苦撐「薪水不如牙助」準備跳槽 過來人淚曝真相喊：恭喜

護理人力嚴重短缺導致全台急診壅塞嚴重，前線基層壓力大，不少人興起離職念頭，有護理師還開直播吐槽醫院徵人月薪僅3萬「誰要做啊」。有網友也表示，急診護理師加班後的薪水還不如牙醫助理高，工作又累，話題引起熱議，有不少牙助也坦言「是真的」。

原PO近日在Dcard發文喊話「請救救前線護理人員」，稱她是牙醫助理、朋友是急診護理師，然而朋友每天提早上班、超晚下班，然而薪水加上加班費，還沒有正常打卡上下班的她薪水高，落差讓朋友萌生離職念頭，打算跳槽到她任職的診所。原PO更指出，診所醫師表示若她朋友會抽血、可以幫忙的話，可以給更高的薪水。

文章發出後，不少人直言是好事，「只能說，恭喜離職。我在醫院也看不下去那群護理師領羞辱人的薪水」、「提前說一句恭喜你朋友離職，護理人員要先照顧好自己才有餘力去照顧別人」、「哎，這是真的，我也從醫院跳牙助」、「診所跟醫院的差別吧，醫生也是。知道差別後都覺得還待在醫院的醫生是做功德嗎」、「我朋友護理師也離開醫院了」。

也有人質疑牙助薪水是否真的高於護理師，引來許多網友分享經驗，「牙助路過，我不會跟診，純櫃檯4萬起跳，會跟診的話可以更高」、「護理轉牙助現在3間診所跑點諮詢師，8萬上下／月、月休10-13天，不管薪水有沒有比較高光，可以正常生活、不用被家屬洗臉、被上頭情勒，怎麼看都划算」、「不要說還真有可能，我在台中面試過1間牙助咨詢師，月薪開在7萬」、「我媽牙助（非護理）他每個月6萬起跳，我在南部的區域醫院，純白到頂38K」、「有什麼不可能的，我曾在塑膠醫院加護病房大夜從沒超過五萬，真的是從來沒有喔，白班更不用說就不多不少剛好三萬，醫院護理師薪水真的糟糕透頂」。

賴清德總統27日主持「健康台灣推動委員會」第三次會議時，認為解決醫院壅塞，短期應變措施包括地方衛生局加強督導，強化醫學中心調度，加強區域聯防；長期則獎勵醫院增聘護理人力，研議調整健保給付，推動在宅急症、長照3.0與急性後期照護等，並點名衛福部長邱泰源務必妥善處理急診壅塞議題。