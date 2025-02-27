1家三口電費270元「公共電費近3倍」 他無奈：住大樓的痛
不少家庭每個月都會查看用了多少電量及電費。一名網友一家三口兩個月的電費不到270元，但公共設施電費卻快800元，令他不禁直呼，「住大樓的痛啊」，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一張照片，照片中寫著，流動電費為262元、公共設施電費則是791.2元、遲付費用為22元，總共應繳金額為1075元。他看到後不禁抱怨，一家三口兩個月只用不到270元電費，但公電卻快800元，「住大樓的痛啊…」。
網友紛紛表示，「嚇死的電費」、「大樓一進來，大廳、走廊、電梯、停車場、公共空間都是公電，有的大樓還有外觀夜間用電，都是共同負擔吧？不想負擔就不要買大樓囉」、「住大樓都是這樣，剛開始我也被公共電費嚇到」、「正常啊！我沒住，一樣要繳公共電費、水費還有電梯維修阿！！」、「這應該是戶數低於一百戶的社區」、「真的是住大樓的痛，有些住戶上下樓時，有幾台就按幾台電梯」。
有網友認為，以大樓的電費來說這價格算便宜，「覺得公電貴就買透天吧」、「你可以經過就關一下燈」、「二個月公電才791（元），很便宜」、「計較的話，你可以搭電梯當遊樂設施玩一天，搭個20趟這樣就能回本了」、「我的公電1219（元）…流動電費191（元）…我還沒搬進去欸」。
有網友則好奇，「不是，一家三口2個月260（元），確定有在家欸」、「270（元）怎麼用的？都點蠟燭嗎？」、「如何才能達到270（元）這電費，太厲害了」。
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