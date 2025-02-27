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女公務員流行帶便當？他不解「累又耗時」 網揭關鍵：不只為省錢或減肥

聯合新聞網／ 綜合報導
便當示意圖。圖／PIXBAY
便當示意圖。圖／PIXBAY

「午餐吃什麼」是上班族每天面對的難題，有公職體系新鮮人注意到，周遭女同事不論年紀，幾乎都是自備便當，好奇「這是不是一種流行？」，畢竟上班就很累了，下班還要花時間做便當，是為了省錢還是比較健康嗎？

原PO表示，學生時期也曾經自己帶便當，知道過程要花費不少時間，因此當時外宿的女同學幾乎都外食，但他畢業來到公職體系後，遇到的女公務員卻常自己準備便當，中午微波或放蒸飯箱，男公務員也有但不多。他好奇每天下班後還要帶便當，這麼辛苦是為了省錢嗎？還是覺得吃自己準備的便當比較健康？

對於他的問題，網友認為除了省錢、健康外，能節省買飯時間多休息也是重點，「方便啊，上班很累中午還要出去買外食麻煩，而且外食很油膩不健康」、「為了減肥」、「休息時間很短，自己帶快點吃完休息」、「省錢還可以省休息時間」、「外食便當菜很少，飯很多，吃一陣子就變胖了，還是自己煮菜帶便當比較健康，能維持身材」、「單純是不喜歡吃外面的便當，貴又不見得自己愛吃」、「我自己是前一天晚餐一起準備的，不想吃外面」。

也有人吐槽「誰想自己辛苦弄便當帶去吃，還不是因為那個鳥薪水」、「香蕉一斤都破百了，肉一斤200附近，物價高漲！公務員的薪水⋯」、「我出社會當公務員也常這樣吃（買i珍食隔天微波），因為公務員存不到什麼錢」。

便當 公務員 省錢

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