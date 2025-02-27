虎航空服促銷狂喊「慶祝228」乘客傻眼 挨批：賺錢不能沒底線

228將至，雖有不少人趁著3天連假安排出遊行程，但也該謹記和平紀念日源自一場悲劇，需嚴肅看待。有民眾近日搭乘台灣虎航出國，聽到空服推銷免稅商品喊「慶祝228」，他不滿表示「非常不妥」。

原PO在threads上發文抱怨，26日搭乘虎航前往大阪時，空服人員趁乘客登機空檔宣傳「慶祝228」免稅商品85折優惠，她認為非常不妥。同班機乘客也表示有聽到，且空服用非常大的音量喊「慶祝228連假優惠再優惠，比員購還便宜」，讓他覺得一秒置身菜市場，無法好好休息。

發文引起熱議，網友也表態「搭同一班，真的覺得很瞎」、「空服員的敏感度不高+措辭不當可能性很高」、「228這個也能慶祝？啊下次不就慶祝清明節」、「不知道是行銷部門蠢還是該班空服員白癡」、「228有什麼好慶祝的，到底多蠢才會講要慶祝這天」、「唉…心累…228真的不該『慶』，到底有什麼好慶的」。

也有粉絲直接點名虎航，「身為虎迷感到很失望，既然是台灣企業就該負起社會責任，228不是值得慶祝的日子，請道歉」、「要靠賣免稅品提高賺錢營收可以理解，但該有的底線要有，都上市了要圈錢但企業形象也要顧一下，不要那麼遲鈍」。