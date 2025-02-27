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HOLA中和店宣布熄燈 在地人惋惜分析敗因「在捷運旁也不想去」

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運中和站旁就是南山威力購物廣場，有大型連鎖零售店進駐。聯合報系資料照
捷運中和站旁就是南山威力購物廣場，有大型連鎖零售店進駐。聯合報系資料照

近日位於新北市中和捷運站旁的HOLA店宣布停業，大門入口處貼出「閉店公告」，營業至3月31日，引起不少雙和在地居民感到震驚與不解。

PTT雙和板有網友發文表示，HOLA店鋪正進行1折出清的拍賣活動，業者公告也寫道，感謝消費者的陪伴與支持，歡迎接下來至中和環球店、新北土城店等分店光臨，期待再次為大家服務。

消息一出，雙和居民紛紛表示對於HOLA新北中和店熄燈感到遺憾，有人稱之為「元老級的店」。對於關店因素，當地人指出，店鋪的整體規劃欠佳，例如停車場車高限制問題，「停車場高度1米8是硬傷，想開箱車去載貨根本無法」。

還有人表示缺乏便捷的連通道等，使得動線不佳，影響了消費者的購物體驗，「明明在捷運旁卻超荒涼的地方」、「離中和路寶雅才400公尺，而且日用品家樂福也有」、「整棟都是去逛家樂福的」、「位置好但附近大潤發人潮還比較多」、「後來連逛都不想逛了，出口好遠，都看看餐具就走了」。

也有人直言「沒什麼餐廳，好可惜，許願未來有美食街」、「跪求美食街，新店跟土城都有就是中和沒有」、「這整棟樓在捷運站旁竟然沒餐廳也是很神奇」。

HOLA和樂家居是台灣知名連鎖大型家飾家用品賣場，成立於1998年，在台灣深耕27年，是許多人採購家具的首選品牌之一，目前全台共擁有28家分店，其中雙北有9家。

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